Sony Pictures Core añade cantidad de contenido audiovisual al catálogo de PlayStation.

Sony Interactive Entertainment ha confirmado que ‘Sony Pictures Core’ se ha integrado en la oferta de entretenimiento que ofrece PlayStation 4 y PlayStation 5. La aplicación, anteriormente denominada ‘Bravia Core’, es conocida por dar acceso a una amplia variedad de películas recientes y clásicas en televisores Bravia XR y dispositivos Xperia. En el anuncio, los altos mandos de Sony explican que, al inscribirte en tu consola, podrás comprar o alquilar hasta 2000 películas directamente. Además, los suscriptores con planes PS Plus Premium y Deluxe cuentan con películas gratuitas.

En su fecha de lanzamiento la aplicación incluye éxitos de taquilla como Spider-Man: Cruzando el Multiverso, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, El protector, Sin malos rollos, Bullet Train, Cazafantasmas: Más allá, e incluso Gran Turismo (en breve). “Sony Pictures Core en PS5 y PS4 te permitirá adquirir una selección de películas durante un periodo exclusivo de acceso anticipado, y todo directamente en tu consola”, explica la ficha del servicio. “Uno de nuestros objetivos junto a Sony Pictures Entertainment es ofrecerte esta selección de fantásticos títulos con los que disfrutar aún más de PlayStation. Y esto es solo el principio, ya que tenemos planeado ampliar la oferta y las ventajas con el tiempo, como, por ejemplo, con una selección de anime de éxito de Crunchyroll”, comentan también desde la casa japonesa.

