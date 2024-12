Estos han sido los mejores videojuegos del 2024

El 2024 ha sido un año complicado para la industria de los videojuegos. Mientras que el 2023 destacó por lanzamientos aclamados como Baldur’s Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, este año ha estado marcado por los altos costes de desarrollo y los recortes laborales en muchos estudios. Sin embargo, a pesar de los problemas, la creatividad y el ingenio se han mantenido como la base del sector, con títulos que han sorprendido a jugadores de todo el mundo.

Entre los títulos más destacados del año se encuentra Animal Well, un juego que mezcla la nostalgia del estilo pixel art con la complejidad de los clásicos Metroidvania. La verdadera magia del juego radica en sus capas de secretos, que no solo requieren habilidades individuales, sino también la colaboración en comunidades en línea para descubrir todos sus misterios. La combinación de exploración, acertijos y un diseño inteligente ha hecho de este juego una experiencia única que sigue sorprendiendo en cada partida.

Animal Well PlayStation

Sony dio nueva vida a su pequeño robot azul, Astro Bot, con un juego completo que continúa el legado de Astro’s Playroom. Este título combina plataformas creativas con un homenaje a la historia de PlayStation, dando a los jugadores la oportunidad de explorar mundos inspirados en la trayectoria de la compañía.

Astro Bot PlayStation

El esperado remake de Final Fantasy VII regresó este año con Rebirth, la segunda entrega de la reinterpretación del clásico de 1997. Este juego, además de explorar temas profundos como el colapso ambiental, ofrece una jugabilidad que equilibra el combate estratégico por turnos con elementos de acción moderna. Aunque algunos critican el exceso de misiones secundarias y su final ambiguo, la narrativa y el diseño visual siguen dejando una impresión duradera.

Final Fantasy VII Rebirth PlayStation

En un año donde muchos productos de entretenimiento han evitado temas complejos, Metaphor: ReFantazio ha destacado por su valentía. Este título de Atlus presenta un mundo de fantasía con una narrativa que aborda problemas como el racismo y las estructuras de poder. Inspirado por la jugabilidad y los elementos narrativos de la saga Persona, este juego combina combate estratégico por turnos con una historia conmovedora y visuales impresionantes.

Metaphor: ReFantazio PlayStation

El remake de Silent Hill 2, lanzado originalmente en 2001, fue otro de los grandes momentos del año. Esta nueva versión refina cada detalle del original, desde las actuaciones de voz hasta los matices emocionales del protagonista, James Sunderland. La historia, que explora la culpa y el dolor en un entorno aterrador, sigue siendo un referente en el género de terror psicológico.

Remake Silent Hill 2 PlayStation

Finalmente, Still Wakes the Deep sorprendió con su enfoque claustrofóbico en una plataforma petrolera que se derrumba en la costa escocesa. Este juego de terror en primera persona pone al jugador en la piel de Caz, un electricista atrapado en un escenario hostil donde criaturas submarinas y un entorno letal acechan en cada esquina.

Still Wakes the Deep PlayStation

Lo que lo distingue es su diseño inmersivo: pequeños detalles, como el temblor de las manos del protagonista, hacen que la experiencia sea aún más impactante.