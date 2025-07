La IA en el Buscador de Google deja caídas de tráfico de hasta un 40 % en los medios de EE. UU.

Los temores de muchos sitios web se están haciendo realidad. La llegada de los resultados con inteligencia artificial al Buscador (Search) de Google ha tenido un gran impacto en el tráfico que deriva a las webs. Es lo que está sucediendo con los principales medios de comunicación estadounidenses desde que Google lanzara las Vistas creadas con IA (AI Overviews) en mayo de 2024 en dicho país. De los 50 principales sitios de noticias, 37 han registrado descensos interanuales de tráfico, según Similar Web. Con caídas, en algunos casos, de hasta el 40 %.

Danielle Coffey, presidenta y consejera delegada de News/Media Alliance, asociación profesional sin ánimo de lucro que representa a más de 2.200 organizaciones de noticias, ha señalado a The New York Post que 'los datos muestran claramente que los nuevos productos de IA que ha anunciado Google están afectando al tráfico de los editores de noticias. Además de todos los cambios en SEO que han reducido el tráfico recientemente en la búsqueda tradicional, esto sin duda afectará negativamente a nuestra capacidad de invertir en periodismo de calidad'.

Según los datos de Similar Web, los medios que más han caído, un 40 % cada uno, son Forbes y HuffPost. Le siguen los sitios web de Daily Mail (32 %), CNN (28 %), The New York Post (27 %), Fox News (24 %) y Wall Street Journal (17 %).

Otra empresa de medición de audiencias, ComScore, también encuentra la misma tendencia. De acuerdo con sus datos, la red NYPost Network, que incluye a The New York Post y medios asociados como Decider y Page Six, ha perdido el 12 %, pasando de 433 millones de páginas vistas en junio de 2024, un mes después del lanzamiento de Vistas creadas por IA en Estados Unidos, a 381 millones en mayo de 2025. The New York Times y The Washington Post perdieron un 0,7 % y 6 %, respectivamente.

Pero las malas noticias no son para todos los medios. The Wall Street Journal y Fox News salen mejor parados bajo las mediciones de ComScore que de Similar Web, reportando ambos un ligero aumento del tráfico. Según esta última, las webs con mayores incrementos en este tiempo han sido Men´s Journal (415 %), Cool Down (96 %) e India Times (77 %).

Hay que tener en cuenta que las mediciones que realizan estas empresas son estimaciones y no los datos reales de tráfico que solo conocen las empresas editoras y no tienen costumbre de compartir con terceros. Pero la tendencia, aunque los números no sean precisos, no deja de ser evidente. Y lógica.

Google se defiende

Las Vistas creadas por IA son resúmenes con la información que busca el usuario que aparecen posicionadas por encima de los resultados orgánicos, que son los que tradicionalmente han derivado tráfico a las webs, y, llamativamente, los anuncios. Llamativamente porque hasta ahora Google siempre los ha posicionado por delante de cualquier otro elemento de sus SERP (iniciales de página con los resultados de búsqueda).

La compañía niega que sus resultados de búsqueda con IA sean responsables de estas caídas del tráfico. 'Más que cualquier otra empresa, Google prioriza enviar tráfico a la web, y seguimos enviando miles de millones de clics a los sitios cada día. Hemos visto muchas afirmaciones inexactas sobre el tráfico desde Search, a menudo basadas en información especulativa o incompleta, metodologías cuestionables o datos anteriores a AI Overviews. Las nuevas experiencias de IA en Search permiten a la gente plantear aún más preguntas, lo que crea nuevas oportunidades para que las empresas y el contenido sean descubiertos', ha afirmado un portavoz de Google a The New York Post.

Según un documento reciente de Google, las Vistas creadas por IA solo aparecen cuando aportan valor y el sistema tiene una alta confianza en la respuesta. Sin embargo, cualquier usuario ha podido comprobar cómo cada vez son más habituales en las búsquedas de Google. Y aunque, como dice Google, los resultados por IA incluyen enlaces para profundizar en la fuente de información, ¿por qué habría de hacerlo un usuario que confía en la veracidad de la información que presenta la IA? ¿Qué necesidad tiene de indagar si da por bueno el resumen de Gemini? Para una inmensa mayoría, estos resúmenes se están convirtiendo en la primera y última parada en el Buscador de Google.

The New York Post refiere diversos estudios que confirman que la tasa de clics (CTR) promedio, en el primer resultado orgánico de una SERP en consultas que activan los resultados por IA, ha pasado del 7,3 % en marzo de 2024 al 2,26 % en marzo de 2025.

Google, además, ha lanzado recientemente en Estados Unidos su Modo IA en Search que es una pestaña con resultados por IA que permite ahondar en la información con preguntas de seguimiento, algo que no se puede hacer en las Vistas creadas por IA. Esta funcionalidad probablemente tendrá un impacto aún mayor en el descenso del tráfico que Google deriva a los sitios webs. Y todo esto ciñéndonos al Buscador de Google y sin tener en cuenta que muchos usuarios utilizan ahora como tal a ChatGPT, Gemini o cualquier otra IA.

l tráfico que trae Google, a pesar de seguir siendo la principal fuente para muchos negocios, está cayendo en picado. Desde la llegada de las AI Overviews a Google esta tendencia se está acelerando brutalmente. Aquí nuestra gráfica de clics e impresiones: pic.twitter.com/bKnWHYXq3r — Ignacio Arriaga (@ignacio_arriaga) June 13, 2025

En España, todavía tienen poco recorrido. Fueron lanzadas a finales de marzo y el Modo IA aún tardará en verse por aquí, pero el impacto ya se está dejando sentir. En el sector dedicado al SEO ya es un tema de discusión habitual cómo los resultados por IA están detrayendo el tráfico a las páginas web y están afectando a sus clientes y webs.