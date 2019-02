Estrategias para el trading intradía: el scalping

Dentro del trading intradía, una de las estrategias más comunes es el scalping, que consiste en abrir y cerrar operaciones en espacios muy breves de tiempo, segundos o minutos. Dada la rapidez con la que se toman posiciones, es necesario disponer de equipos de gran calidad y de plataformas de trading muy rápidas. Asimismo, se requiere la contratación de un bróker que cuente con este tipo de servicios ya que no todos lo incluyen en su oferta.

El trader intradía está sometido a un alto nivel de estrés ya que tiene que estar pendiente en todo momento de los movimientos del mercado para poder adoptar decisiones en cuestión de pocos minutos, incluso segundos. Por tanto, no solo debe tener un amplio conocimiento del mercado y ser capaz de predecir la tendencia que seguirá, sino que también debe contar con una gran capacidad de concentración y de tolerancia al riesgo.

El trading intradía es una estrategia de inversión de alta complejidad que consiste en la apertura y el cierre de posiciones dentro de un mismo día. Se trata, por tanto, de una táctica de muy corto plazo con un coste bajo en cuanto a comisiones (no hay que pagar overnight) pero con un elevado riesgo de perder la inversión.

Indicadores técnicos para scalping

Existen varios indicadores técnicos de Forex para el scalping. Uno de los más utilizados es el de 1 minuto de Ichimoku, aunque hay otros como MACD medir la fuerza del mercado, Bandas de Bollinger, el Renko o Fibonacci. Según el indicador utilizado, se pueden aplicar distintas estrategias a corto plazo, entre ellas, la Scalping Forex 1 minuto, una de las más básicas y con más recursos.

Esta técnica es, según los expertos, una buena elección para principiantes. Eso sí, es imprescindible practicar antes con cuentas demostración, no solo para ir cogiendo soltura en la toma de decisiones rápidas sino también para conocer si somos capaces de soportar un alto nivel de estrés y de tener la máxima concentración que requiere el trading intradía.

No obstante, para aquellos que no estén preparados para tanta presión ni tienen tiempo para poder desarrollar una estrategia scalping, existen otras prácticas como el swing trading: no es tan cortoplacista como para tener que estar pendiente cada segundo de la pantalla pero tampoco es a largo plazo y por tanto ofrece más oportunidades de inversión.