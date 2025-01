Un estudio lo confirma: las madres influencers exhiben a sus hijos sin pensar en las consecuencias

Desde hace ya cinco años, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)advierte sobre los peligros del “sharenting”, la práctica de documentar la vida de nuestros hijos y publicarla en redes sociales… con objetivos económicos.

Ahora, un estudio de 10 influencers y madres británicas que suelen compartir deliberadamente fotos de sus hijos en Instagram. Con el auge de los influencers en las redes sociales, la popularidad de muchos de los que comparten imágenes de sus hijos ha suscitado inquietudes sobre si tales acciones comprometen los derechos de privacidad de los niños. El sharenting se ha vinculado con una serie de posibles daños para los niños, como futuros impactos psicológicos, acoso y acceso a información personal a pedófilos.

Sin embargo, se sabe poco sobre el grado en que se produce el sharenting, y la mayoría de los estudios sobre influencers que ejercen de madres se han basado en encuestas sobre sus hábitos de publicación sin examinar las prácticas de publicación reales. Para abordar esa brecha, Katherine Baxter y Barbarba Czarnecka encuestaron a 10 influencers británicas de maternidad, cada una con más de 10.000 seguidores en Instagram, y analizaron 5.253 de sus publicaciones realizadas entre agosto de 2020 y julio de 2021.

Los resultados mostraron que más del 75% de las publicaciones presentaban niños y, de ellos, el 46,4% incluía patrocinios y anuncios de productos, lo que sugiere que las imágenes de niños suelen usarse para obtener ganancias económicas. Las publicaciones que presentaban niños con imágenes o texto que contenían información embarazosa, íntima o reveladora fueron relativamente raras: un 11,5%. En particular, el hecho de que una publicación presentara niños o no, no estaba relacionado con la cantidad de "me gusta" que recibía.

Investigaciones anteriores han sugerido la existencia de una “paradoja de la privacidad”, en la que las preocupaciones declaradas de las personas sobre la privacidad en línea no se alinean con su comportamiento de publicación. En este estudio, los participantes tendían a expresar una gran confianza en la seguridad de publicar en Instagram y manifestaron que eran indiferentes o estaban dispuestos a participar en el sharenting, lo que sugiere que pueden publicar deliberadamente fotos de sus hijos. Esta aparente falta de preocupación no respalda la paradoja de la privacidad.

Las autoras señalan que se necesitarán estudios más amplios para confirmar sus hallazgos y profundizar la comprensión. Mientras tanto, piden una nueva legislación para proteger a los niños en línea, como, por ejemplo, la prohibición del sharenting o el bloqueo automático de imágenes de niños en las redes sociales.

“Las influencers de maternidad compartieron imágenes de sus hijos en más del 75% de las 5.253 publicaciones analizadas, y solo el 11,5% contenía contenido embarazoso, íntimo o revelador – concluyen las autoras del estudio -. Estas influencers expresaron una gran confianza en la seguridad en línea en Instagram y mostraron indiferencia o disposición hacia el sharenting, lo que indica que compartir imágenes de sus hijos puede ser una estrategia deliberada en lugar de un acto accidental”.