Las filtraciones de los Samsung Galaxy S25 confirman los cambios en su diseño y un próximo S25 Slim de 6,4 mm

Samsung tiene previsto presentar la familia de móviles Galaxy S25 en el evento Galaxy Unpacked que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de enero. Sin embargo, las filtraciones amenazan con arruinarle las sorpresas a la compañía; o al menos, algunas de ellas. Las últimas muestran material promocional de Samsung protagonizado por el Galaxy S25 Ultra, el tope de gama de los S25, así como el diseño del rumoreado S25 Slim.

Comenzamos por el S25 Slim. Esta es la misma idea que se rumorea Apple llevará a la práctica este año con el iPhone 17 Air: un smartphone premium cuyo principal valor diferenciador es ser muy ligero y delgado. En el caso de Samsung, y de acuerdo con la información de OnLeaks y Smartprix que han publicado imágenes renderizadas del dispositivo, tendrá un grosor de 6,4 mm, lo que lo hace 1,2 mm más delgado que el S24 de hace ahora un año. En comparación con el S25 Ultra, a punto de ser anunciado, del que se espera un grosor de 8,2 mm, será casi 2 mm más fino.

Samsung Galaxy S25 Slim is ‘slim,’ but how slim?



Here’s a sleek peek, in collaboration with @OnLeaks.https://t.co/8GYqY6oHEx