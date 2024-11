El iPhone 17 Air será tan delgado que Apple no sabe cómo colocar la tarjeta SIM

Entre los rumores sobre la próxima generación de iPhone, el más llamativo es el de una nueva variante que recibirá el nombre de Slim o Air, este último ya familiar para los usuarios al utilizarse en algunos iPad y MacBook. Su existencia fue revelada el pasado mayo por The Information, y desde entonces han surgido nuevas noticias con detalles sobre este iPhone, que no será el más potente de la gama, pero sí el más caro gracias a un diseño muy estilizado y sensiblemente más fino que el que tienen los iPhone actualmente.

El medio ha vuelto a informar sobre el desarrollo de esta nueva variante que sustituirá al iPhone Plus en la próxima generación, pero las noticias son menos alentadoras. Apple quiere que el iPhone 17 Air / Slim sea tan delgado que está teniendo dificultades para encajar algunos de sus componentes en el cuerpo del dispositivo; entre ellos, la bandeja para la tarjeta SIM. Un problema que podría llevar a que finalmente la nueva variante no sea tan delgada o igual de fina según el mercado al que vaya dirigida.

Es posible que Apple adopte una estrategia similar a la utilizada para los modelos de iPhone en los Estados Unidos. En ese mercado, los iPhone 14 y superiores se venden con eSIM, eliminando la necesidad de una bandeja física para la tarjeta SIM. Sin embargo, implementar esta misma estrategia podría no ser viable en otras regiones como China, India o países europeos en los que la adopción de eSIM es limitada y la demanda de ranuras para SIM tradicionales sigue siendo alta.

Si Apple no resuelve este problema relacionado con el iPhone 17 Air / Slim, corre el riesgo de perder una gran base de usuarios. Una variante con mayor grosor para lograr acomodar la SIM no tendría el mismo atractivo que la estadounidense.

Otro problema, el módem 5G de Apple

Además, otro problema que podría afectar el diseño delgado del iPhone 17 Air / Slim es el módem. Se ha rumoreado que será uno de los primeros iPhones en incluir el módem 5G desarrollado por Apple, pero si las cosas no salen como la compañía espera podría verse obligada a abandonar el módem propio. Otros componentes también podrían representar un reto para Apple, como los altavoces, la batería, los sistemas térmicos, las cámaras, etc., que deben ajustarse al diseño delgado del iPhone 17 Slim. También se ha informado de que el iPhone 17 Air / Slim no contará con la lente de zoom óptico 5x de los modelos Pro.

Según otras informaciones publicadas por los especialistas en Apple Mark Gurman, de Bloomberg, y Ming-Chi Kuo, el iPhone 17 Air / Slim utilizará un chip A19, mientras que los modelos Pro montarán el A19 Pro. Contará con una diagonal de 6,6 pulgadas, Dynamic Island, y el cuerpo estará hecho de aluminio y titanio, aunque la proporción de este último material será menor que en los iPhone 16 Pro y Pro Max.

Pero, ¿cuán delgado será el iPhone 17 Air / Slim?

Los rumores indican que 5 mm, sensiblemente menos que los 8,3 mm del iPhone 16 Pro Max. El próximo año veremos si Apple consigue resolver estos problemas y si el iPhone 17 Air/Slim, con un diseño ‘mucho más delgado’ y ‘más elegante que un iPhone estándar’, se hace realidad y si lo hace por igual en todos los mercados.