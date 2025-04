Firebase Studio, la nueva IA de Google, te deja crear apps gratis, en minutos y sin saber programar.

Google ha lanzado una nueva herramienta de IA dentro de su plataforma para desarrolladores Google Firebase. Firebase Studio es, en palabras de Google, 'un entorno de desarrollo agéntico basado en la nube diseñado para acelerar la forma en que crea, prueba, implementa y ejecuta aplicaciones de IA de calidad de producción, todo en un solo lugar'.

En la práctica, es la integración de Gemini 2.0 Flash con herramientas de Google Firebase como Project IDX y Genkit. Una web en la que cualquiera -está abierto a todo el que tenga una cuenta de Google, de forma gratuita- puede crear una aplicación web, desde el principio hasta el final, incluyendo su publicación, sin necesidad de saber una pizca de programación. Conversando en lenguaje natural con la IA, como con cualquier otro chatbot, puedes detallarle todos los aspectos que quieres en la app, y Firebase Studio irá programando sobre la marcha.

La experiencia de uso es sorprendente. Tras decirle tu idea, Firebase Studio planifica el proceso y, si no quieres realizar cambios, arranca a programar. Ves como escribe el código, auto corrige errores y muestra una vista previa de tu idea. Ahí puedes probar el funcionamiento y si la IA detecta problemas, como que no tienes una API concreta para que funcione, se encarga de generar la clave necesaria. Es prueba y error hasta llegar al resultado que se quiere, pero un prototipo lo tienes en pocos minutos.

Utilizar las IA para programar no es nuevo, pero aquí está integrada con un entorno para desarrolladores en el que se puede realizar todo el proceso. Está en fase experimental y comete errores, advierte Google. Y sin duda, quienes mejor partido le saquen serán los que sí saben programar, pero tiene el atractivo de que cualquiera puede dar rienda suelta a sus ideas, independientemente de su preparación técnica. Crear prototipos de aplicaciones web nunca ha sido tan sencillo, y al ser un sitio web en formato chatbot, puede usarse tanto desde el ordenador como desde el móvil. Aunque la IA se comunica en inglés, tú puedes escribir en español. Te entenderá sin problemas, lo importante es que seas capaz de comunicar bien tus ideas a Gemini.

Meet Firebase Studio: A cloud-based, agentic dev environment powered by Gemini ✨💻✨



Find everything you need to prototype, build, and run production-quality full-stack AI apps quickly and safely.



Learn more about building AI apps with Firebase → https://t.co/wstrii2NIj… pic.twitter.com/wc2YyaXTMP