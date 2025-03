Adiós, Photoshop: Gemini ahora te permite editar imágenes de forma conversacional y gratis.

La semana pasada, Google le dio un buen repaso a la oferta de LLM (Grandes Modelos de Lenguaje) en Gemini. Los usuarios de cuentas gratuitas dijeron adiós a los modelos 1.5 y la bienvenida a 2.0 Flash, 2.0 Flash Thinking (experimental), las Gems de Gemini y la función Deep Research, mientras que los suscriptores de Gemini Advanced ganaron el modelo 2.0 Pro (Experimental). Entre todas estas novedades, pasó desapercibido que Gemini 2.0 Flash pasaba a contar con generación nativa de imágenes, pero con una diferencia muy importante frente a competidores como ChatGPT, que las crea mediante DALL-E: no solo genera imágenes a partir de un prompt, sino que el usuario también puede subirlas y editarlas. Como si estuviera usando Photoshop, pero mediante lenguaje natural y pidiéndole con instrucciones escritas lo que quiere en cada momento. No es una capacidad aún perfecta, pero sí funciona razonablemente bien y pone la edición de imágenes al alcance de cualquiera, sin necesidad de ningún software caro y complicado de usar.

Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental no está disponible en la web o la app de Gemini, sino a través de Google AI Studio. Probablemente porque Google está escarmentada de su primer intento de dotar a Gemini de capacidades generativas de imagen, que se saldó hace un año con su suspensión por ser demasiado woke.

Google AI Studio es una plataforma de desarrollo de inteligencia artificial que permite a los desarrolladores crear y entrenar modelos de aprendizaje automático de manera más sencilla y eficiente, pero que cualquiera con una cuenta de Google puede utilizar de forma gratuita y aprovechar el acceso que da a una larga lista de modelos de lenguaje de Google. Lo único que tienes que hacer es seleccionar en el menú Model, en la columna de la izquierda, la opción Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental.

New skill unlocked: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv