Estas son las 5 cosas privadas que nunca debes decirle a ChatGPT y qué hacer si ya lo has hecho

Estamos acostumbrados a las filtraciones de datos en Internet provenientes de todo tipo de productos y servicios, excepto con la IA. Pero para todo hay una primera vez, como sucedió la semana pasada con la de un generador de imagen por IA, AI-Nomis, que mantenía una base de datos insegura que estaba accesible para cualquiera en Internet y contenía 95.000 registros con prompts de usuarios y las imágenes generadas, algunas de ellas con contenido sexual y posiblemente ilegal, según reveló Wired.

Este puede ser un ejemplo un poco extremo, pero es indicativo de que con las IA hay que tener tanto cuidado con los datos que se faciliten como en cualquier otro lugar de Internet. No solo porque los datos puedan filtrarse, sino porque también pueden ser utilizados para el entrenamiento de los modelos de IA y, eventualmente, ser regurgitados en una respuesta. O, como ya sucedió en marzo de 2023, un bug en ChatGPT permitió a usuarios ver lo que otros escribían en sus chats con la IA.

5 cosas que no debes decir a la IA

Conversar con una IA como ChatGPT, especialmente si es de forma oral y con la solidez con la que imita la forma de hablar humana, puede llevar a tomarse demasiada confianza con la IA y decir cosas o facilitar información que no conviene. Pedirle su opinión sobre aspectos de tu vida no debe suponer que tengan que quedar almacenados en sus servidores ni servir para su entrenamiento por su naturaleza. En cualquier caso y para evitar disgustos, estos son los 5 tipos de información que no debes compartir con una IA.

Datos identificativos : el número de tu DNI o pasaporte, de teléfono, tu dirección personal o tu fecha de nacimiento son datos que debes evitar entregar a la IA. Si, por ejemplo, le entregas un CV para que lo mejore, evita los datos que te identifiquen.

: el número de tu DNI o pasaporte, de teléfono, tu dirección personal o tu fecha de nacimiento son datos que debes evitar entregar a la IA. Si, por ejemplo, le entregas un CV para que lo mejore, evita los datos que te identifiquen. Resultados de pruebas médicas : si vas a confiar en una IA antes que en un médico, elimina cualquier dato personal de la información que le entregues.

: si vas a confiar en una IA antes que en un médico, elimina cualquier dato personal de la información que le entregues. Datos financieros : por ejemplo, el número de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta. De nuevo, si la utilizas con el fin de organizar tus finanzas, evita la información confidencial en tus interacciones con ella.

: por ejemplo, el número de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta. De nuevo, si la utilizas con el fin de organizar tus finanzas, evita la información confidencial en tus interacciones con ella. Información empresarial : en 2023, Samsung prohibió el uso de ChatGPT a sus trabajadores después de que un ingeniero filtrara al servicio código propiedad de la empresa. Pero tampoco hace falta ser programador para exponer a la IA información sensible de la empresa o clientes mientras se trabaja, según el uso que se le dé. Si la necesitas, OpenAI y otras compañías ofrecen planes para empresas con opciones específicas para la protección de la información que se comparte.

: en 2023, Samsung prohibió el uso de ChatGPT a sus trabajadores después de que un ingeniero filtrara al servicio código propiedad de la empresa. Pero tampoco hace falta ser programador para exponer a la IA información sensible de la empresa o clientes mientras se trabaja, según el uso que se le dé. Si la necesitas, OpenAI y otras compañías ofrecen planes para empresas con opciones específicas para la protección de la información que se comparte. Nombres de usuario y contraseñas: no le pidas que te cree una contraseña ni le digas tú las tuyas. La forma más segura de proteger este tipo de datos es con el gestor de contraseñas de tu navegador o apps específicas para este fin.

Qué hacer si ya les has dado datos a ChatGPT que no deberías

En ChatGPT hay varias opciones para proteger tus datos y que no sean almacenados ni utilizados para el entrenamiento de la IA, algo que hace por defecto. Son las siguientes: