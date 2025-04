El gadget del sábado: Reno 13 Pro 5G, cuando la gama media se viste de alta

Los teléfonos de gama media están haciendo las cosas no solo muy bien, sino que están dificultando mucho que la gama alta se muestre innovadora. Eso hace que lo único que las diferencia (lógicamente), sea el precio del procesador o las cámaras, pero en lo que respecta a baterías, diseño y muchas prestaciones, la batalla es muy compleja. Y eso es precisamente lo que ocurre con el nuevo Oppo Reno 13 Pro 5G del cual hablamos durante su presentación.

Disponible en gris grafito y lavanda niebla a partir de 800 euros, se nota que Oppo ha prestado especial atención a su diseño. De hecho, es la primera vez que la compañía utiliza un marco de aluminio de grado aeroespacial, lo que supone una mejora significativa respecto a sus predecesores.

A esto hay que sumarle un panel trasero de vidrio esculpido de una sola pieza que, principalmente en el modelo color lavanda, genera patrones muy llamativos. La desventaja es que la superficie es algo resbaladiza y conviene ponerle una funda, lo que desluce estos patrones.

El panel frontal también incluye una pantalla microcurvada (AMOLED de 6,83 pulgadas). Lo interesante, para esta gama, es que cuenta con la certificación IP69, algo poco común en este segmento de precio. Esto significa que se puede sumergir fácilmente el dispositivo bajo el agua a una profundidad de 2 metros durante hasta 30 minutos. Lo cual es lógico teniendo en cuenta los avances en fotografía que trae este modelo y en los que más tarde nos sumergiremos.

La pantalla tiene una muy buena resolución (llega a los 1.5K), aunque por defecto viene con una resolución Full HD que se puede cambiar en ajustes. También dispones de tres modos de color diferentes para personalizar la pantalla a gusto: Natural, Pro y Vívido con los que vale la pena jugar para ver cuál de ellos nos conviene dependiendo de lo que estemos haciendo.

Cuenta con una frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz y certificado SGS y de Protección Ocular Perfecta, lo que, según la marca, ofrece una visualización cómoda durante largas sesiones. Eso sí, no se comporta demasiado bien en entornos muy luminosos debido a sus 1200 nits de brillo máximo. En el apartado positivo, si estás fuera, el volumen es muy bueno, de los más altos que hemos probado.

Para el procesador, Oppo se ha decantado por un MediaTek Dimensity 8350 acompañado de una memoria de hasta 12 GB y una capacidad de almacenamiento de 512 GB. ¿Qué significa esto? Es muy difícil que se produzcan “tirones” y demoras aun cuando estemos en modo multitareas. O cuando usemos las opciones de IA que ofrece. Y son varias.

El Oppo Reno 13 Pro 5G incluye funciones de IA para la productividad como resumen de IA (sintetiza textos), escritura de IA (traduce y pone subtítulos en pantalla), habla de IA, grabación de IA… A esto le suma funciones de IA para la cámara, como eliminar reflejos, personas u objetos, mejoras en el enfoque… Todas estas funcionan muy bien, pero lo hacen en la nube, por lo que necesitamos una buena conexión a internet para ello.

Pero hay más. Oppo también ha incorporado nuevas funciones a AI Studio, que ahora incluye funciones como Retrato AI, Reimagen AI y Movimiento AI. Destacable es la opción Reimagen AI, que convierte una foto normal en una obra de arte. Movimiento AI añade movimiento a las imágenes fijas. Pero puede que una de las mejores es la función File Dock: permite arrastrar y soltar elementos de una aplicación a otra, acceder a diferentes aplicaciones y usar funciones de IA entre otras.

En el apartado de batería, Oppo ha dado un salto respecto a la generación previa, pasando de los 5000 mAh del Reno 12 Pro a los 5800 mAh actuales. Buena noticia: el cargador de 80 W está incluido. El conjunto opera muy bien y nos garantiza un día completo sin necesidad de carga y, en casos extremos, pasa de 0 al 35% en 15 minutos y llega al 100 % en 50 minutos.

Vamos con las cámaras. Tres traseras, dos de 50 MP y una lente ultra gran angular de 8 MP. La frontal repite con un sensor de 50 MP. Lo mejor es el teleobjetivo y el manejo de la luz que tiene en las fotos diurnas. Tanto en retratos como en paisajes lo hace muy bien.

El zoom de 3.5x ayuda a capturar objetos distantes sin moverlos para obtener fotos perfectas. Sin embargo (no todo puede ser perfecto), el gran angular se queda un poco atrás, principalmente por comparación. ¿Fotos nocturnas? Aprobado, sin destacar. El selfie trae muy buenas noticias… siempre que no se use en condiciones nocturnas. Quizás una actualización pueda darle algo más de “chispa” a este apartado, en ambas cámaras.

Pero lo mejor llega con el nuevo Modo Subacuático. Gracias a su clasificación IP permite tomar fotos bajo el agua y, gracias a su configuración, esto es muy sencillo. Al activar este modo, los controles de volumen se asignan para tomar fotos y videos, mientras que al mantener presionado el botón de encendido, el modelo se apaga unos segundos para expulsar el agua. Y las imágenes y videos son muy buenos.

Veredicto

El Oppo Reno 13 Pro 5G da un salto respecto al modelo anterior, saca partido (y muy bien) de la IA, la cámara se merece un 8 y la batería está por encima. El diseño destaca… Si alguien quiere competir con este modelo, solo serán teléfonos de alta gama del año pasado.