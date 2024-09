El gadget del sábado: Oppo Reno 12 F. IA por menos de 300 euros

Una década atrás Oppo era una de las marcas desconocidas en el mercado español, pero las cosas han cambiado y ahora, tanto a nivel global como ibérico, ocupa uno de los puestos más altos: dentro de los cinco fabricantes que más vende. Y no es extraño: buen diseño, buena cámara, batería procesador y a ello ahora le suma una IA muy útil y con una gran ventaja sobre la competencia. Esto es lo que traen los nuevos miembros de la familia Reno12 de OPPO, los 12 F y 12 FS

Visualmente llama la atención. Tanto por sus colores (gris, naranja y verde oscuro) como por sus perfiles de bordes rectos en los laterales y con un anillo rodeando el módulo de cámaras al que Oppo ha bautizado como Halo. Ventaja número uno: apenas sobresale del cuerpo, lo que evita que al apoyarlo se desequilibre.

Pero el halo no solo es decorativo: su perímetro es un LED circular que puede cambiar de color dependiendo de si recibimos una llamada, un mensaje, si estamos escuchando música… Y todas estas opciones son personalizables, algo similar a lo que proponía Nothing con su trasera.

La pantalla es una OLED de 6,67 pulgadas, 1.200 nits de máxima y una tasa de refresco de 120 Hz. Se comporta muy bien aún en condiciones extremas y aporta muy buena visibilidad tanto en juegos como en otros contenidos multimedia. De sonido… va bien. No es muy potente y distorsiona en los máximos, pero con unos cascos se resuelve adecuadamente.

En lo que a cerebro respecta, lleva un Qualcomm Snapdragon 685 (en la versión 4G) y un MediaTek Dimensity 6300 (5G), memoria RAM de hasta 12 GB (bien, no excelente, pero bien), almacenamiento de hasta 512 GB y una batería de 5.000 mAh (carga de 45 v. ídem anterior: bien, no excelente, pero bien). Todo el sistema funciona adecuadamente para el 99% de los usuarios que lo ponemos a prueba con redes sociales, contenidos multimedia, cámara y poco más. ¿Con videojuegos? Si no es muy demandante en el apartado de gráficos y procesamiento, no habrá problemas.

El ojo de este móvil es para tener en cuenta: un frontal de 35 MP y tres en la parte trasera: 2 MP (macro), un segundo (gran angular) de 8 MP y uno principal de 50 MP. Aquí hay que ser sinceros: Oppo nunca ha buscado la mejor cámara, más bien el equilibro de todos los componentes. Y los Oppo Reno 12 F son un ejemplo de ello: son más que buenos en todos los apartados, pero no son los mejores en ninguno.

Dicho esto, las cámaras funcionan muy bien, tanto en modo retrato como en el apartado de paisajes, versión noche y demás. ¿Nota final? Roza el 8. Sobre todo cuando le sumamos la IA de Oppo que permite editar las imágenes borrando personas u objetos de un modo casi imperceptible en el resultado final o llevándonos al mundo de la ficción convirtiendo retratos en obras de fantasía, muy similares a los editores de imágenes por IA disponibles en línea.

Pero la verdadera ventaja de Oppo en este apartado es que la IA no se ejecuta directamente en el dispositivo, sino en un centro de datos de la marca que no tiene que limitar su potencia a la del móvil. Esto es un salto importante a la hora de futuras actualizaciones: la IA no dependerá del microchip nunca y las mejoras se llevarán a cabo en un ordenador de altísima potencia, lo que alarga la vida útil del móvil.

Por ello mismo, limitar la IA en este móvil a la edición de imágenes, es un desperdicio, ya que hay otras funciones iguales o más interesantes. Tanto es así que en la última década Oppo ha presentado más de 5.000 patentes vinculadas a la IA. Gracias a ello tenemos AI Writer, que nos permite generar contenido textual, respuestas o comentarios a partir de ciertas premisas, o AI Recording Summary, que convierte la voz en texto y realiza un resumen de lo más importante. A ello le suma IA Speaker una función que nos lee artículos o blogs cuando no queremos leerlos nosotros.

Veredicto: Su precio, dependiendo de la memoria y el procesador (4 o 5 G) oscila entre los 270 euros y los €370. Con esto en mente, se trata de uno de los móviles más tentadores del momento y en muchos apartados (batería e IA principalmente) uno que durará varios años. También es un móvil muy difícil de encasillar en el sector de gama baja o media, debido a su relación inversa entre precio y prestaciones.