La gallega que se proclamó 'dueña del sol' y quiso llevar a juicio a Ebay por no permitirle venderlo por parcelas.

En noviembre de 2010, un notario de Pontevedra se encontró con una de las mayores sorpresas de su vida. Ángeles Durán, una viguesa que entonces vivía en Salvaterra de Miño, se había presentado en su despacho para proclamarse como propietaria del sol, ni más ni menos. 'Soy propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros…' rezaba el acta de manifestaciones que levantó el notario tras consultar la inusual iniciativa con su colegio, tal y como explicó entonces La Voz de Galicia.

Durán aprovechaba dos agujeros legales para sustentar su demanda. Uno, que el Tratado del Espacio Exterior de 1967 estableció que ningún país puede apropiarse de cuerpos celestes, pero no dice nada sobre los individuos. Y la segunda es la usucapión, un concepto del Derecho Romano que permite adquirir una propiedad si se ha disfrutado durante un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones. Durán, como el resto de la humanidad, lleva toda su vida beneficiándose del Sol.

Pero manifestarse como propietaria del sol no era el objetivo final de la visita al notario. La gallega decidió comenzar a vender parcelas del Sol, a razón de 1 euro cada una, en Ebay. 'Vendo objeto nuevo, no usado, no abierto y no dañado. El envío es gratuito', rezaba el anuncio, y cada comprador recibía por correo electrónico un certificado que acreditaba la compra.

Sin embargo, Ebay no lo vio tan claro y terminó por bloquear su cuenta e impedir que siguiera con esa actividad. Durán interpuso una demanda contra la plataforma por incumplimiento de contrato y daños que inicialmente fue admitida a trámite en el juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas, en Madrid. Reclamaba a la web de subastas una compensación de 10.000 euros; Ebay trató de llegar a un acuerdo extrajudicial, a lo que ella se negó. Finalmente, el caso fue desestimado en 2016 bajo el argumento de que un individuo no puede apropiarse legalmente del Sol y, por tanto, realizar transacciones comerciales con él.

Sin embargo, esta no fue la única iniciativa pintoresca de Durán durante la década pasada. En 2012 registró el popular grito de Tarzán y entabló un litigio con la Sociedad General de Autores Española (SGAE) para cobrar un canon por el uso del famoso alarido como tono en el móvil, algo que fue desestimado por el juez del mercantil número 3 de Vigo. También registró la partitura musical más larga del mundo con 24 millones de notas.

Durán vive en Italia, donde consiguió cierta popularidad tras participar en Masterchef en 2016. Hace menos de dos años, explicaba a La Voz de Galicia que estaba escribiendo un libro sobre la familia real británica. 'Si volviese a nacer volvería a declararme dueña del Sol sin dudarlo', declaró al medio.