Google anuncia Pixel Fold, su primer teléfono plegable.

Google ha comenzado a calentar motores de cara al próximo Google I/O y lo ha hecho anunciando su novedad más esperada en hardware. Del primer teléfono plegable de Google se lleva mucho tiempo hablando, pero ahora tenemos la confirmación por parte de la compañía, sus primeras imágenes y la fecha del próximo miércoles día 10 para conocerlo en detalle, en la retransmisión que se realizará con motivo del Google I/O.

La conferencia anual de desarrolladores de Google llega este año en un momento delicado para la compañía, tras varios meses de mostrarse a la zaga frente a Microsoft en la carrera por la IA. Se espera que ésta sea protagonista del evento, pero el hardware también va a jugar un papel importante.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8