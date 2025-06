Así es el ‘TrumpPhone’ que Donald Trump lanzará en septiembre por 499$.

La Organización Trump, que es el conglomerado empresarial privado propiedad de Donald J. Trump y su familia, ha anunciado el lanzamiento de una red móvil de telefonía y un smartphone que estará fabricado en Estados Unidos, algo que en la práctica es muy poco probable que pueda hacerse por completo. Ambos se lanzarán bajo la marca Trump. Trump Mobile será el proveedor del servicio y Trump T1, el smartphone anunciado como ‘flagship’ (‘buque insignia’ o ‘tope de gama’ en español) dentro de una familia de dispositivos en la que por ahora es el único, por lo que puede considerarse tanto como el mejor como el peor.

Trump Mobile ofrece un plan único llamado 47 en referencia a su precio y a que Trump es el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. Por 47,45 dólares al mes, los usuarios obtienen llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados, además de asistencia en carretera proporcionada por Drive America y acceso a un servicio de telesalud las 24 horas, los 7 días de la semana.

La empresa de telefonía de Trump funciona con Liberty Mobile, un operador móvil virtual que utiliza la red de T-Mobile, según los términos del servicio publicados. Por otro lado, en el comunicado de prensa de Trump Organization se indica que el servicio se conecta a la red 5G a través de 'los tres principales operadores', lo que debería proporcionar a los usuarios cobertura en todo el país.

No es la única contradicción en la información facilitada por Trump Organization. Mientras que en el comunicado se indica que el T1 estará disponible en agosto, en la web de Trump Mobile se indica que será septiembre cuando sea lanzado. La compañía lo describe como 'un elegante teléfono inteligente dorado diseñado para el rendimiento y orgullosamente diseñado y fabricado en los Estados Unidos', que puede reservarse por 100 dólares y saldrá a la venta por 499.

Especificaciones del TrumpPhone

De nuevo, la información disponible presenta algunas lagunas importantes. Las especificaciones confirmadas por la Organización Trump son:

Pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, con orificio para la cámara.

Tasa de refresco de 120Hz.

Tres cámaras traseras, incluyendo una principal de 50MP, un sensor de profundidad de 2MP y una lente macro de 2MP.

Cámara selfie de 16MP.

Una batería de 5.000mAh (el sitio web menciona 'cámara de larga duración de 5000mAh', por lo que se asume que se refiere a la batería).

256GB de almacenamiento.

12GB de RAM (la web también lo denomina 'almacenamiento').

Sensor de huellas dactilares en pantalla y desbloqueo facial.

USB-C.

Conector Jack 3.5 mm para auriculares.

Android 15.

Aparte de la confusión con algunos conceptos, lo más llamativo es que no se liste un chipset, con lo que es imposible hacer una estimación de lo ‘tope de gama’ que es. Además, el T1 se presenta como la ‘versión dorada’, lo que implica que debe haber otra que no lo es, pero de la que no se sabe nada.

Obviamente, el principal argumento de venta es su asociación con el nombre de Donald Trump. El T1, del que tampoco se conocen detalles sobre su construcción, tendrá un aire distintivo gracias a su color dorado y la bandera estadounidense visible en su parte trasera.