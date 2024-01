Instagram y Facebook Messenger impedirán que los menores reciban mensajes de desconocidos

Meta ha anunciado la introducción de nuevas funcionalidades en Instagram y Facebook Messenger para proteger a los menores de intentos de contacto no deseados. De forma predeterminada, ambas plataformas solo permitirán que un usuario menor de edad reciba mensajes o sea añadido a grupos de chat por aquellos a los que siguen o con los que están conectados. Es decir, ningún usuario desconocido tendrá la capacidad de hacerlo.

Este cambio va más allá del que Meta introdujo hace un año cuando estableció que los mayores de 19 años de edad no podían enviar mensajes a menores que no les siguieran previamente. Ahora esta norma se amplía a todos los usuarios de Instagram y Facebook Messenger, sin importar la edad, que ya no podrán contactar con menores de 16 o 18 años, dependiendo del país, con los que no tienen relación. Por tanto, tampoco otros menores.

Meta notificará el cambio a los usuarios con un mensaje que se mostrará en la parte superior del feed de publicaciones. Los menores que usen cuentas supervisadas y quieran cambiar el ajuste para poder recibir mensajes de desconocidos necesitarán que los padres aprueben la modificación.

Las herramientas de supervisión parental también se amplían en este último aspecto. Hasta ahora, si un menor con la cuenta supervisada quería realizar algún cambio en los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación, como cambiar la cuenta de privada a pública, los padres recibían un aviso informando de la modificación. Una forma de alertar que, según el uso que se le dé a la aplicación, puede pasar desapercibida y también cambia. A partir de ahora, los padres deberán aprobar o denegar el ajuste que el menor quiere realizar en la aplicación, por lo que este queda a la espera de su respuesta.

Meta también ha anunciado que está desarrollando otra nueva función que protegerá a los usuarios del envío de imágenes inapropiadas o no deseadas por parte de personas con las que ya están conectadas. Aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero Meta asegura que funcionará en los chats encriptados y que dará más detalles más adelante.