Este juego se ha hecho viral y está oculto en los mensajes de Instagram

Los tiene Google, ocultos en su buscador y en su Play Store, también están disponibles en otros buscadores y hasta en Spotify. Y ahora le toca a Instagram revelar un juego secreto disponible en sus mensajes: una suerte de Pong que tiene la capacidad de convertirse en adictivo o, como se ha bautizado recientemente, “Pingstagram” (mezcla de Pong e Instagram).

La noticia no se ha publicado por los canales oficiales de Meta, algo que indudablemente responde a una estrategia de la compañía para que “se filtre” de a poco en los medios, pero en los últimos días, decenas de páginas de se han hecho eco del juego secreto de Instagram.

Lo bueno es que no hay que descargarse ninguna otra aplicación, ni seguir a nadie en particular o suscribirse a ningún servicio. Simplemente, hay que ir a los mensajes en la aplicación, abrir uno de ellos (cualquiera, esté en nuestros contactos o no) y seleccionar un emoji para enviar.

Esta selección es importante, ya que será con el que juguemos la partida. Puede ser un rostro, una bandera, una comida o un animal. Una vez seleccionado tenemos que enviarlo. Cuando ya aparece entre los mensajes enviados, pulsamos en el emoji levemente y se abrirá el juego.

Este consiste en seguir el emoji que va rebotando por toda la pantalla desde la parte superior hasta llegar al extremo inferior e impedir, con un cursor que controlamos con el dedo, que el emoji “caiga”. Cada vez que impedimos que desaparezca por la parte inferior, ganamos un punto.

Instagram Instagram Instagram

El juego es en formato vertical y, la verdad, es bastante adictivo: nos picamos muy fácilmente con su supuesta sencillez. Si bien la persona que recibe el emoji no sabe que estamos jugando a Pingstagram, sí es cierto que recibe un mensaje, lo que nos pone en la obligación de explicarle por qué enviamos un emoji.

Esto puede ser una buena excusa para picarse con quien recibe el mensaje, a ver quién consigue más puntos o un motivo para enviar emojis a cuentas de famosos que sabemos que nunca nos responderán… Eso sí, cuidado con lo que enviamos.

Pingstagram está disponible tanto en dispositivos iOS como Android, solo hay que asegurarse de tener la última versión de la app instalada y a jugar. En declaraciones a The Sun, los responsables de Meta aseguraron que “siempre estamos trabajando en formas de hacer que Instagram sea más divertido al conectarnos con amigos, y hemos lanzado un juego oculto que se puede encontrar en tus mensajes directos”.