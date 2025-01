Lanzan una biblioteca online gratuita con miles de archivos y revistas sobre la historia del videojuego.

La Fundación Historia de los Videojuegos (VGHF, por sus siglas en inglés) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 8 años por la preservación de la historia del videojuego. Entre las actividades que realiza, gestiona en California una librería/museo con infinidad de material relacionado. Ahora, buena parte de esa colección pasa a estar al alcance de todo el mundo con la apertura de una biblioteca digital gratuita que contiene más de 30.000 archivos para ver, leer y revivir con ellos varias décadas de historia de los videojuegos.

VGHF ha digitalizado para esta biblioteca ‘más de 1.500 revistas de videojuegos agotadas, con capacidad de búsqueda a texto completo, también revistas comerciales de la industria del juego que rara vez están disponibles para el público’, que se remontan hasta los 80, junto a ‘materiales de desarrollo de juegos nunca antes vistos’ y ‘artwork, kits de prensa y materiales promocionales de videojuegos icónicos’.

En una publicación en su blog, la VGHF destaca cosas como la colección proporcionada por el productor de videojuegos retirado Mark Flitman, materiales de producción de los desarrolladores de Myst, Cyan, CD digitalizados con material para la prensa recibidos por GamePro y una colección de materiales promocionales de FromSoftware. Entre las cabeceras de revistas de videojuegos disponibles, un total de 33 actualmente, destacan colecciones completas de PC Gamer, Game Informer, GamePro o las revistas oficiales de Xbox, PlayStation y Dreamcast.

En un vídeo publicado por VGHF, Phil Salvador, director de la biblioteca, asegura que esta es solo la ‘primera ola de contenido de acceso abierto’ y que VGHF seguirá construyendo la biblioteca ‘en los próximos años’.

El fundador de la organización, Frank Cifaldi, ha mostrado algunas de las funciones de la biblioteca en un hilo de Bluesky. En la web se podrá buscar por texto, organizar por cronología y permitirá a los usuarios filtrar revistas por región, plataforma, editor y más. Cifaldi puso como ejemplo buscar ‘todas las revistas de videojuegos de nuestra colección en orden cronológico que digan “Metroidvania”’.

Over on the @gamehistoryorg.bsky.social Discord we've been showing off and playing with our work-in-progress digital library (soon!), this is going to be such a great resource. I just asked it to show me every video game magazine in our collection in chronological order that says "Metroidvania."



