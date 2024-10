En esta web de juegos retro puedes descargar más de 30.000 títulos para ejecutar en tu PC, navegador o móvil.

El abandonware es un término formado por las palabras abandoned y software que hace referencia al software descatalogado. No es un software que carezca de derechos de autor, pero en la mayoría de los casos no se ejercen por diferentes motivos, bien porque el desarrollador original ya no existe y, aunque hayan pasado a otros propietarios, no les merece la pena el esfuerzo legal para evitar su distribución, que en cualquier caso suele ser muy minoritaria.

Por esa razón, existen webs como Myabandonware, que son una joya nostálgica para algunos usuarios. En esta web, puedes encontrar más de 30.000 videojuegos disponibles para descarga que fueron lanzados entre 1965 y 2012. Son juegos que hoy pueden ejecutarse en un PC y que, en algunos casos, pueden jugarse también en móviles Android, así como desde el propio navegador. No todo es abandonware; también hay títulos freeware cuyo editor liberó los derechos y pueden distribuirse libremente.

El usuario que quiera sumergirse en Myabandonware puede filtrar la inmensa biblioteca por título, año, plataforma —no es solo Windows, sino una amplia variedad de sistemas operativos, ordenadores y videoconsolas surgidos a lo largo de las décadas—, género, editor y desarrollador. Entre los títulos más descargados se encuentran innumerables clásicos, especialmente de los 80 y los 90. Ahí están Sid Meier's Civilization I y II, Need for Speed II. SE, Prince of Persia, Silent Hill 2: Restless Dreams, Dune II: The Building of a Dynasty, SimCity, Arkanoid, Pac-Man, Donkey Kong, Sid Meier's Railroad Tycoon, Street Fighter II y muchos otros.

Cada ficha de juego es muy completa. Incluye descripción, información sobre el desarrollador, año de lanzamiento, idiomas soportados, tamaño de la descarga y más. También contiene instrucciones sobre cómo jugarlos, dado que puede no ser sencillo en muchos casos por pertenecer a plataformas muy antiguas. Por ejemplo, los ordenadores Apple II, Amiga, Amstrad y Commodore de los 80, videoconsolas como la Atari 2600 de los 70 o Sega Megadrive de los 80, y sistemas operativos como DOS, Mac o Windows. En total, hay títulos para 69 plataformas del pasado.

Jugarlos puede requerir usar un emulador, pero eso se explica en cada ficha. Los comentarios que aportan los usuarios también son muy útiles a la hora de ponerlos en marcha.

También es posible jugar algunos de estos títulos desde el móvil usando emuladores disponibles en Google Play para algunas de estas plataformas. Por ejemplo, puedes jugar a Prince of Persia usando Magic Dosbox, a los juegos disponibles para Commodore 64 con Gekko C64 y a las aventuras gráficas de Lucas Arts con ScummVM.