Esta web emula a Windows 98 y permite jugar gratis a clásicos de los 90 como Tomb Raider, Quake y Warcraft

Emupedia es un proyecto sin ánimo de lucro de preservación de videojuegos cuyo trabajo se resume en una estupenda web que es Emuos. Se trata de un emulador online que se ejecuta directamente en el navegador, sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación o configuración en el equipo, y que tiene la capacidad de convertirse en un pozo sin fondo de horas para cualquier con ciertas dosis de nostalgia noventera.

¿Y qué es lo que emula? Casi un centenar de videojuegos y aplicaciones clásicas. Sobre todo lo primero y principalmente de los 90, aunque también los hay de los 80 y videojuegos más recientes como Minecraft o títulos que han hecho su fortuna en smartphones como Cut the rope o Temple Run, entre otros. Lo hace sobre un tema que simula ser el escritorio de Windows 95, 98 o ME (se puede elegir al entrar en la web) con 96 accesos directos a las aplicaciones.

Emuos simula el escritorio de Windows 98 con accesos directos a decenas de videojuegos. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La colección es bastante impresionante y recupera una amplia cantidad de clásicos de la época que todavía siguen generando nuevos juegos e interés tres décadas después. Un viaje a lo mejor de esa época que incluye el primer Tomb Raider, shooters en primera persona como Half-Life, Unreal Tournament y las trilogías originales de Doom y Quake, clásicos de estrategia como Command & Conquer y su secuela Red Alert 2, Dune 2 y otros como Street Fighter Alpha, The Legend of Zelda, Super Mario Bros o Diablo, por mencionar algunos. No faltan Pac-Man ni Pong y una de las aplicaciones, DOSBox, permite emular juegos lanzados para el sistema operativo MS-DOS y da acceso a varias decenas de títulos más entre los que se encuentran Warcraft I y II, la primera trilogía de Mortal Kombat y el primer Monkey Island.

Menú de inicio de Tomb Raider en Emuos. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Jugar a cualquier de ellos es tan rápido como acceder a la web y ejecutar el acceso directo correspondiente para que el juego se abra en una ventana que se puede maximizar a pantalla completa. También hay aplicaciones que hacían furor en aquel entonces como Winamp y otras que no tanto como Paint.

The legend of Zelda en Emuos. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Emuos funciona con JavaScript y se ejecuta con agilidad en cualquier navegador. Los juegos que se pueden encontrar en la web son de tipo freeware (distribución gratuita legal), shareware (uso libre con limitaciones), puertos de código abierto y también demos. En algunos casos pueden encontrarse algunas limitaciones en cuanto a las opciones disponibles para el juego o, como en el caso de Diablo, que pida un archivo del disco original para jugar el título completo o te permita solo la versión shareware. En la mayoría de los casos funcionan perfectamente sin ningún requerimiento adicional.