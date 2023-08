Microsoft filtra por error una aplicación para habilitar funciones ocultas en Windows 11

Microsoft se encuentra celebrando hasta el próximo día 7 uno de sus eventos llamados “bug bash” en los que los usuarios de las versiones beta de Windowsbuscan y reportan los fallos que encuentren en el sistema operativo. Como parte de los retos que se les presenta a través del Feedback Hub, Microsoft incluyó este miércoles una referencia a la app StagingTool y un enlace para su descarga, pero se trataba de un error.

Este programa es una herramienta interna que usan los empleados de Microsoft parta habilitar nuevas funciones que se están probando en las versiones beta de Windows 11 y que la compañía activa de forma selectiva entre los usuarios de Microsoft Insider, el programa de Microsoft que permite acceder a versiones en desarrollo del sistema operativo.

Microsoft despliega las nuevas funciones por fases, lo que significa que uno puede ser usuario de la versión beta y permanecer sentado durante semanas esperando a que le llegue una novedad que otros usuarios ya disfrutan. StagingTool, que es una aplicación que funciona a base de instrucciones de texto como la consola de comandos, permite habilitarlas aunque todavía no corresponda y evitarse la espera.

