Cómo descargar e instalar Windows 11 gratis hoy mismo

El lanzamiento de Microsoft Windows 11 será el próximo cinco de octubre, pero los interesados no tienen por qué esperar ni un día más. Microsoft ha puesto a disposición del público la versión final de Windows 11 a través de su canal Insider. Éste es el canal de testeo de Microsoft al que cualquiera puede apuntarse de forma muy sencilla y actualizar su equipo sin esperar más tiempo. La actualización a Windows 11 es gratuita para insiders y todos los propietarios de Windows 10.

El Programa Windows Insider está integrado con Windows 10 y uno se puede inscribir rápidamente desde las opciones de configuración de seguridad del sistema operativo. Los insiders han podido instalar de forma sencilla sucesivas versiones en desarrollo de la nueva plataforma durante los últimos meses y quien se incorpore ahora podrá acceder a la versión final unos días antes de su lanzamiento.

El único obstáculo que puedes llegar a encontrar es que tu equipo no alcance los requisitos mínimos para Windows 11. En las versiones posteriores a Windows Vista, la compañía de Redmond mantuvo unos requisitos técnicos bajos que no supusieran una barrera de acceso para casi ningún usuario, pero eso ha cambiado con Windows 11.

Entre otros, el nuevo Windows requiere procesador de doble núcleo, 4 GB de memoria RAM (1 para Windows 10) y el módulo de seguridad TPM en su versión 2. Éste último es el más restrictivo de los requerimientos dado que es una característica incluida de forma general solo en los procesadores de los últimos 5 o 7 años.

En cualquier caso, lo primero que hace Windows Insider es comprobar la compatibilidad de tu equipo e indicar si es capaz de funcionar con Windows 11.

Darse de alta en Windows Insider es muy fácil

Ve al botón de Inicio en Windows y selecciona “Configuración” en el menú desplegable. A continuación, haz clic en “Actualización y Seguridad” y en la pantalla siguiente en “Programa Windows Insider”.

En este paso es cuando el Programa comprueba las especificaciones técnicas de tu equipo y si son compatibles con Windows 11. Si tu equipo pasa el test, haz clic en el botón “Comenzar” y a continuación en “Vincular una cuenta”, donde deberás introducir las credenciales de tu cuenta Outlook. Si no cumple con los requisitos aún podrás darte de alta en el Programa, pero tus opciones estarán limitadas a recibir nuevas actualizaciones de Windows 10.

A continuación, debes elegir tu configuración de Insider que en este caso es “Canal de vista previa de versión”. Confirma la elección, acepta a continuación las condiciones de uso y reinicia tu PC. Ya eres un insider.

Descargar e instalar Windows 11

Selecciona de nuevo Inicio y a continuación “Configuración” y “Actualización y Seguridad”. Ahora, en lugar de “Programa Windows Insider”, escoge “Windows Update”. Ya podrás ver un mensaje indicándote que puedes descargar e instalar la actualización a Windows 11.

Windows Update indicando que puedes descargar ya mismo Windows 11. FOTO: La Razón

Microsoft también da la opción de realizar una instalación de Windows 11 desde cero mediante la descarga de una imagen ISO que puede instalarse desde una memoria USB al arrancar el PC. Puedes descargarla desde la web de Microsoft introduciendo las credenciales de la cuenta Outlook con la que estás dado de alta en el programa Windows Insider. Ten en cuenta que la última ISO disponible no es la final a la que puedes acceder a través de Windows Update sino la liberada el pasado día 16 en el canal Beta de Windows Insider. Las diferencias serán mínimas, en cualquier caso.

Por último, si no tienes prisa y tu ordenador funciona con una copia de Windows 10 activada y cumple los requisitos mínimos, no tienes más que esperar al próximo martes para que el proceso se inicie de forma automática. No será de forma simultánea para todos los usuarios, pero no tendrás que esperar demasiado.

Los seis años transcurridos desde el lanzamiento de Windows 10 es un plazo inusualmente largo entre versiones del sistema operativo de Microsoft, que suele rondar los tres años. Lo que constata la buena aceptación que ha tenido Windows 10 y que Microsoft espera repetir con Windows 11.