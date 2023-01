¿Te mueves en patinete eléctrico? Estas son las normas que debes cumplir según la DGT.

Con más de 800.000 patinetes eléctricos en España, según datos de la DGT del pasado marzo, este vehículo de movilidad personal se ha convertido en la elección de muchos conductores, especialmente jóvenes, en los últimos años. La DGT estableció la normativa que afecta a conductores y patinetes eléctricos en la última actualización de la Ley de Tráfico de marzo de 2022 que regulaba los VMP. Esta legislación, sin embargo, representa unos mínimos a cumplir y cada ayuntamiento puede establecer su propia regulación sobre estos vehículos, por lo que es necesario consultar siempre la normativa local. Teniendo claro este punto, repasamos las obligaciones que los usuarios de patinetes eléctricos deben cumplir con la DGT en este 2023.

¿Qué normas debes cumplir al conducir un patinete eléctrico?

La persona que conduce un patinete eléctrico no puede circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Es obligatorio llevar casco y no se pueden usar auriculares o el teléfono móvil mientras se conduce el patinete eléctrico. No puede ir más de una persona en él, aplican las mismas tasas máximas de alcohol permitido que para otros conductores y, lógicamente, la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. La velocidad máxima a la que podrán circular es de 25 km/h y la mínima de 6, pero a pesar de la claridad de la ley son varios los aspectos que muchos usuarios no respetan.

Según un estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) de 2022, el 45% de los usuarios de patinetes eléctricos ha sobrepasado el límite de velocidad en, al menos, una ocasión mientras que el 50% conduce sin casco y el 73% circula por las aceras de las ciudades.

El conductor también está obligado a llevar ropa reflectante si emplea el patinete durante la noche o en situaciones con visibilidad reducida. La DGT también aconseja contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños causados a terceros. Algunos ayuntamientos sí establecen la obligatoriedad de este seguro.

¿Qué características debe cumplir un patinete eléctrico?

Los patinetes eléctricos deben contar con sistemas de frenado delantero y trasero independientes y capaces de una desaceleración mínima de 3,5 m/s², dispositivo de advertencia acústica (timbre), luces y dispositivos reflectantes (catadióptricos) traseras y delanteras y un sistema de estabilidad como caballete o pata de cabra para poder aparcarlo.

La DGT ha establecido la obligatoriedad de que todos los patinetes eléctricos que se comercialicen a partir del 22 de enero de 2024 cuenten con un certificado de circulación para garantizar unos mínimos requisitos de seguridad. Este será un documento en el que se recogen las características técnicas que deben cumplir los VMP para poder circular por las vías. Los que no lo tengan, tendrás que dejar de hacerlo a partir del 22 de enero de 2027.

Los patinetes también deben tener una placa metálica ubicada de forma claramente visible y que muestre la información de velocidad máxima, número de serie o identificación, número de certificado, año de construcción, marca y modelo.

Placa que deben llevar los patinetes eléctricos con la información que los identifique. DGT

Es obligatorio también un indicador de información que sea visible y ofrezca la información de la velocidad a la que se está circulando y el nivel de batería del patinete. Las ruedas deben ser de superficie rugosa y con un diámetro mínimo de 203,2 mm y los modelos de patinetes plegables disponer un sistema de cierre combinado con un mínimo de dos niveles de seguridad independientes. Todos los patinetes deberán incorporar un porta identificador en la parte trasera para la documentación.

¿Qué multas te pueden poner conduciendo un patinete eléctrico?

Circular por la acera o cualquier otra zona que esté prohibida para los patinetes eléctricos supone una sanción de 200 euros. La misma cantidad se prevé por el uso del teléfono móvil o auriculares y circular de noche sin luces ni prendas o elementos reflectantes.

Por circular dos personas en un patinete eléctrico, la sanción es de 100 euros mientras que superar los límites de alcohol acarrea una sanción de entre 500 y 1.000 euros y hacerlo con drogas en el organismo 1.000 euros.