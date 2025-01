El nuevo laboratorio en el aire de la NASA es un Boeing 777 modificado, el avión más grande de su flota.

La NASA está preparando el que será su próximo laboratorio en el aire y el avión más grande de su flota. Se trata de un Boeing 777 que ha sido trasladado este mes a Waco, Texas, para ser reconvertido en un laboratorio en el aire en sustitución del Douglas DC-8, que cumplió este rol hasta el pasado mes de mayo, cuando se retiró del servicio. Las modificaciones en el 777 están siendo realizadas por L3Harris Technologies.

El ‘nuevo’ Laboratorio de Ciencia Aerotransportado de la NASA fue fabricado originalmente en 2003. Japan Airlines operó este Boeing 777-200ER a lo largo de toda su vida comercial, tras lo que fue almacenado en el Aeropuerto Logístico del Sur de California en Victorville en mayo de 2020. Dos años después, la NASA lo adquirió por algo menos de 30 millones de dólares, y en diciembre de 2022 volvió a ser matriculado y enviado a la Base Aérea Langley, en Virginia, donde se sometió a una serie previa de modificaciones en el Centro de Investigación Langley de la NASA.

Esta variante del 777, que puede transportar más de 500 pasajeros y fue introducida en 1997, tiene una mayor capacidad de combustible y puede despegar con mayor peso. Su alcance es de 14.300 km y tiene el récord de distancia recorrida sin aterrizar.

🔴 NASA’s newly acquired Boeing 777-200 (N577NA) has arrived in Waco to replace the old retired DC-8. The aircraft will support sensor development, satellite calibration, and research focused on Earth's surface and atmosphere.



📸: @SR_Planespotterpic.twitter.com/5IIbQlC5iq