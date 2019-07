Panasonic y ONCE se unen para la inclusión de discapacitados

Promover la inclusión de las personas con discapacidad a través del desarrollo de diversas acciones en el ámbito del empleo, la accesibilidad universal y la sensibilización de la sociedad ante la situación que vive un colectivo es el objeto del convenio de colaboración que han firmado la Fundación ONCE y Panasonic Iberia.

Para ello, se establecerán programas de captación, orientación e inserción laboral de personas con discapacidad con el objeto de conseguir su acceso a un empleo de calidad, una tarea en la que contarán con la colaboración de Inserta Empleo. También habrá un programa de cooperación para la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, incluidos espacios virtuales, edificios e instalaciones, poniendo el foco en la accesibilidad tecnológica.

En este sentido, Panasonic ha desarrollado soluciones eco-conscientes con inteligencia artificial que, mediante la tecnología aplicada a electrodomésticos del hogar, Smart cities que dialogan con vehículos y ciudadanos, o tecnologías de vida asistida siguen con la apuesta de la compañía por adaptar la ciudad y el hogar a las necesidades de los ciudadanos. Y gracias a esta colaboración se llevarán a cabo acciones de difusión en favor de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, con el fin de que la sociedad conozca las actuaciones que se están realizando.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el director general de Panasonic Iberia, Mirko Scaletti, fueron los encargados de suscribir el acuerdo, que también contó con la presencia de Francisco Perucho, director general de la División de Climatización de Panasonic Iberia, y Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE.



Para Alberto Durán, este convenio “supone un paso más hacia la creación de una sociedad más inclusiva para todas las personas. Una sociedad en la que se tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, en la que la tecnología sea una palanca que permita la integración y no una barrera que excluya al 8 por ciento de la población”.