Pixelbook Go, Pixel Buds y Nest, más novedades de Google

Si el evento ‘Made by Google’ celebrado hoy martes en Nueva York no ha supuesto grandes descubrimientos en la nueva generación de teléfonos, los Pixel 4 , sí que hay novedades en el resto de dispositivos de la compañía tecnológica, como el ordenador portátil PixelBook Go, los auriculares Pixel Buds o el altavoz inteligente Nest Mini.

Un producto muy esperado por los seguidores de la marca son los auriculares inalámbricos Pixel Buds, que no estarán disponibles hasta la primavera de 2020 y sólo conocemos el precio en el mercado norteamericano, 179 dólares. Son los primeros auriculares ‘True Wireless’ sin cables de Google, que además integran el asistente por voz de la marca, iniciando una serie de actuaciones mediante el comando ‘ok Google’ y también estará disponible la función de traducción simultánea.

En el interior se alojan unos altavoces dinámicos de 12 milímetros y el diseño ha variado poco respecto a la primera generación de estos auriculares (2017), pero si lo ha hecho la tecnología, mucho más avanzada. Sobre todo en lo que respecta a la conexión Bluetooth, pues en Google aseguran que tienen un alcance de un campo de fútbol (unos 100 metros) en espacios abiertos y hasta tres habitaciones en el interior de una casa, por lo que no es necesario llevar siempre el teléfono encima para escuchar música o interactuar con el asistente. Son resistentes al agua, tienen una autonomía de 5 horas con la batería interna y la caja puede acumular energía para 24 horas en varias cargas

En el terreno de la informática, Google ha presentado el nuevo ordenador portátil Pixelbook Go, que abandona el formato convertible del anterior Pixelbook para ofrecer un esquema clásico de bisagra con pantalla táctil de 13,3 pulgadas Full HD 4K, teclado retroiluminado con teclas silenciosas Hush Keys, sistema operativo Chrome OS, procesadores Intel (m3 para los modelos básicos y los i5 o i7 para los superiores), memoria RAM de 8 o 16 GB y almacenamiento interno SSD de 64, 128 y 256 GB, con una batería cuya autonomía puede alcanzar las 12 horas y un sistema de carga rápida que en 20 minutos de conexión a la red eléctrica proporciona hasta 2 horas. Estará a la venta en 2020 con un precio de partida de 649 dólares en el mercado americano.

En cuanto al altavoz inteligente Nest Mini de nueva generación, apuesta por las formas redondeadas para alojar un altavoz el doble de potente que el modelo original Google Home Mini, y por los materiales reciclados en el proceso de fabricación, puesto que el tejido que lo recubre se hace con botellas de plástico recicladas y la estructura de plástico utiliza el 35% de materiales reciclados. Ya se puede reservar en color Tiza (blanco) o Carbón Vegetal (negro) con un precio de 59 euros y estará a la venta desde el 22 de octubre.