Primeros detalles y vídeo del prometedor Sonic X Shadow Generations

Las altas esferas de SEGA han revelado los primeros detalles y materiales relacionados con ‘Sonic X Shadow Generations’, un nuevo juego de la veloz franquicia del erizo azul. La diferencia principal es que en esta ocasión tenemos a Shadow como protagonista en una nueva campaña de la rama ‘Generations’. Con una trama absolutamente rendida a la figura de un Shadow completamente renovado con poderes y habilidades nunca antes vistas, además de una remasterización completa del original para la última generación de consolas, la entrega y su formato ya han logrado levantar el ánimo de su nutrida comunidad de seguidores.

Shadow Generations

En ‘Sonic X Shadow Generations’ los jugadores podrán explorar el tiempo con una receta que combina algunas de las esencias de Classic Sonic y Modern Sonic para representar una nueva campaña de Shadow donde su antiguo enemigo, Black Doom, regresa y amenaza con dominar el mundo. Para enfrentarse a este peligro Shadow se verá obligado a profundizar en su oscuro pasado para desbloquear determinados poderes, desentrañar su auténtica historia y enfrentarse a villanos muy familiares para salvar el mundo.

