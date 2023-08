Nintendo Switch: descubre cuales son los videojuegos más vendidos en su historia.

El informe financiero más reciente de Nintendo, que se corresponde con el primer trimestre del año fiscal en curso, revela que su videoconsola Switchha vendido casi 130 millones de unidades. En cuanto a videojuegos, el sistema cuenta con un millón de copias vendidas en total, aunque 55 millones de ellas son de ‘Mario Kart 8 Deluxe’. El videojuego de carreras se estrenó en todo el mundo en mayo de 2014 y logró vender alrededor de 9 millones de copias, lo que elevaría la cifra total muy cerca de los 64 millones de copias.

Con semejante rendimiento, ‘Mario Kart 8’ se convierte en el segundo producto con mayor éxito entre las consolas más recientes de la casa japonesa, solo por detrás de ‘Wii Sports’, que según la casa de Mario ha vendido la friolera de 83 millones. Ya entre los juegos de Switch con mejor acogida a nivel general, son cuatro los títulos que corresponden a la serie Mario, seguido de franquicias como ‘Animal Crossing’, ‘Smash Bros’, ‘Zelda’ y ‘Pokémon’.

Top Ten Switch

‘Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 millones;

‘Animal Crossing: New Horizons – 42,79 millones;

‘Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 millones;

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ – 30,65 millones;

‘Super Mario Odyssey’ – 26,44 millones;

‘Pokémon Espada y Escudo’ – 25,92 millones;

‘Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura’ – 22,66 millones;

‘Super Mario Party’ – 19,39 millones;

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ – 18,51 millones;

‘New Super Mario Bros. U Deluxe’ – 16,17 millones.

Gran estreno de la nueva entrega de la franquicia Zelda

Lo más destacado de la lista es la entrada ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que en tres meses ha logrado vender nada menos que 18 millones de copias. Es decir, durante sus primeros 90 días la nueva aventura ya ha vendido más de la mitad del total de las unidades distribuidas de ‘Zelda: Breath of the Wild’, el anterior título de la serie que se estrenó en 2017.

Además de difundir datos sobre las ventas de Switch y sus juegos, la empresa nipona ha presentado un balance general donde se señala un incremento del 50% en los ingresos generados en comparación con el mismo período del año pasado, entre abril y junio. El rendimiento se ha situado en los 461,3 mil millones de yenes, o 2.953.808.950 euros en conversión directa de moneda.