Ya te puedes anticipar a Street Fighter 6 con su demo gratuita para consolas PlayStation.

La editora y desarrolladora japonesa Capcom ha publicado una demostración gratuita de ‘Street Fighter 6’ para PlayStation 4 y PlayStation 5. Los jugadores de PC y Xbox Series X|S también podrán jugarla, pero tendrán que esperar hasta el 26 de abril, fecha anunciada para distribuirse en estas plataformas. Aunque Capcom ya había realizado pruebas cerradas para el título, esta es la primera versión jugable de la sexta entrega numerada de la popular franquicia de lucha que está disponible para el público en general.

En la demo tan solo podremos encontrar algunos modos disponibles, ya que cuenta con determinadas limitaciones. Del mismo modo no se podrá probar el modo Battle Hub ni llevar el rendimiento obtenido en el World Tour a la versión final del juego. Sin embargo, podrás transferir tu avatar siempre que vayas a jugar a la versión final en la misma plataforma.

En cuanto a los usuarios de Xbox Series X|S o PC, tendrán acceso a la prueba a partir del 26 de abril a las 09:00 horas. Bajo los mismos parámetros, podremos aprender las mecánicas básicas de combate en el tutorial, practicar los movimientos y el estilo de lucha de Luke y Ryu en la Guía de Personajes, además de avanzar en los primeros momentos de World Tour, donde podrás experimentar con la creación de avatares.

La demo del título de lucha ha comenzado a distribuirse tras finalizar el último “Showcase” de ‘Street Fighter 6’, donde Capcom anunció los luchadores que forman parte del pase del año 1 y que llegarán al juego a partir de la segunda mitad de 2023. Con Akuma entre los luchadores elegidos, a continuación, puedes consultar quién se unirá al plantel y cuando se producirá la incorporación. Recuerda que estos cuatro personajes se incluirán como Maestros en el World Tour tras su lanzamiento y también en las ediciones Deluxe y Ultimate.

Rashid (Entre julio y septiembre de 2023); AKI (Entre octubre y diciembre de 2023); Ed (Entre enero y marzo de 2024); Akuma (Entre abril y junio de 2024).

Behold, the next legendary fighters to join #StreetFighter6!



🌪️ Rashid - Summer 2023

💅 A.K.I. - Autumn 2023

🥊 Ed - Winter 2024

😈 Akuma - Spring 2024 pic.twitter.com/UJTX7i9gKo