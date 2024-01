Rabbit R1, el nuevo dispositivo IA que ha vendido 10.000 unidades en un día tras debutar en el CES 2024

No faltan gadgets que hacen uso de la inteligencia artificial en el CES 2024, pero ninguno se ha encontrado con una acogida tan entusiasta como el que este martes presentó la startup estadounidense Rabbit. El Rabbit R1 es una nueva categoría de dispositivo basado en inteligencia artificial que en tan solo 24 horas ha agotado las primeras 10.000 unidades producidas por la compañía. Rabbit, en cualquier caso, continúa admitiendo pedidos durante la fase de preventa antes de comenzar los envíos el próximo mes de marzo para los de la primera remesa y desde abril para quienes lo reserven posteriormente. Su precio para España es de 198,90 euros, incluyendo gastos de envío.

La compañía ha expresado su sorpresa por la rapidez con la que han agotado el primer lote del R1. En un mensaje publicado en X, Rabbit señala que “Cuando comenzamos a construir el R1, dijimos internamente que estaríamos felices si vendiéramos 500 dispositivos el día del lanzamiento. ¡En 24 horas, ya lo superamos 20 veces! ¡10.000 unidades el día 1!”

When we started building r1, we said internally that we'd be happy if we sold 500 devices on launch day. In 24 hours, we already beat that by 20x!



10,000 units on day 1!



Second batch available now at https://t.co/R3sOtVWoJ5

Expected delivery date is April - May 2024. pic.twitter.com/XqaHqqk36L