Realidad aumentada de audio en el concierto de Elton John

La gira Farewell Yellow Brick Road de Elton John dará comienzo el 26 de junio en el WiZink Center de Madrid, un concierto en el que los asistentes tendrán ocasión de disfrutar de una nueva experiencia con la tecnología patentada de PEEX y su realidad aumentada de audio.

Esta tecnología, desarrollada por una revolucionaria startup tecnológica musical, permite a los asistentes a un concierto experimentar la música en directo de una forma totalmente nueva, diseñada para mejorar la conexión entre los fans y los artistas con una calidad de sonido superior. Con el dispositivo de PEEX, los amantes de la música pueden crear su propia mezcla mejorada en cinco canales de audio del concierto, pero permaneciendo inmersos en toda la energía de la actuación.

El dispositivo ‘wearable’ PEEX rX se utiliza mediante una app que es muy fácil de usar, permitiendo dar más fuerza a las voces, subir los tonos de la guitarra o dar más protagonismo a la batería, todo según las preferencias musicales del usuario en cada momento. En el concierto de Elton John en Madrid el 26 de junio de podrá alquilar el dispositivo en el recinto del WiZink Center al precio de 10 euros, aunque para los que se anticipen y realicen la pre-reserva online con el código ELTON tendrán un 20% de descuento.

Elton John afirma: “A lo largo de mis 50 años de carrera, actuar en directo ha sido siempre muy importante para mí. Me apasiona dar a mis fans la mejor actuación posible y asegurarme de que tengan la mejor experiencia posible. Durante los últimos 4 años he estado trabajando con el talentoso equipo de PEEX, que ha desarrollado una nueva e increíble tecnología que va a revolucionar la forma en la que los fans escuchan música en directo. No os la podéis perder”.