Samsung trae las obras del Hermitage a su televisor The Frame

El televisor más vanguardista de la firma Samsung es, además de un dispositivo para ver películas, series y los programas de televisión favoritos, un soporte para que las obras de arte luzcan en el salón de la casa o de cualquier estancia donde está colocado, un lienzo que puede ir colgado en la pared, o incluso en un caballete, en formato de 43 a 65”. Y, a partir de ahora, Samsung anuncia que el televisor The Frame incluye en su Tienda de Arte obras del Museo Estatal Hermitage de San Petersburgo.

A través de esta asociación, se pondrá al alcance de los propietarios de un televisor The Frame las versiones digitales de las obras que posee este museo. En la Tienda de Arte –de Samsung –previa suscripción de 4,99 euros para el mercado europeo- estarán disponibles 52 obras de arte de pintores rusos y europeos conocidos mundialmente, entre las que se encuentran The Church Parade of the Finnish Life Guards Regimentpor Boris Kustodiev,Poppy Fieldpor Claude Monet,Rave te hiti aamupor Paul Gauguin,Houses Along a Roadde Paul Cézanne,Boulevard Montmartre in Parisde Camille Pissarro,Lion Hunt in Moroccode Eugène Delacroix yMeetings of Abraham and Melchizedekde Peter Paul Rubens.

“Estamos muy satisfechos con poder ofrecer obras de arte reconocidas a nivel mundial en la Tienda de Arte para The Frame”, afirmó Jongsuk Choo, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display de Samsung Electronics.“El Museo Estatal Hermitage es el hogar de algunas de las pinturas rusas más conocidas del mundo, y esta asociación es otro paso importante para hacer que la tecnología se integre más fácilmente en la vida de los consumidores”.

Actualmente, la Tienda de Arte de Samsung ofrece más de 1.200 obras de artistas, como Cézanne, Rubens, Monet, Bosch, Klimt, Van Gogh y muchos más. Esta plataforma de The Frame también incluye obras de arte de museos y galerías de renombre mundial como el Prado, Thyssen, Albertina, Tate, Uffizi, Victoria and Albert Museum, Magnum Photos y LUMAS.

Para darle más valor a las obras de arte que aparecen en The Frame, este se puede mostrar de múltiples maneras, colgado en la pared con el soporte de pared No Gap, como si de una auténtica obra de arte se tratase o en muchos de los elegantes soportes de TV con su conexión invisible. Los modelos de 2019 de The Frame y The Serif contarán con calidad de imagen QLED, asegurando que ambos televisores no sólo sean bonitos estéticamente, sino que también estén equipados con una calidad de imagen inigualable en resolución 4K, capaces de reproducir el 100% de volumen de color y altos niveles de contraste.