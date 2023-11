Scarlett Johansson demanda a una IA por clonar su voz e imagen

La inteligencia artificial se está volviendo famoso y no por los motivos adecuados. Ya no se trata de usar su potencial para resucitar a los Beatles o de combinar un concierto de Eminem y David Guetta. La víctima en este caso fue la actriz Scarlett Johansson quien fue “clonada” en voz e imagen, como publicidad de una aplicación. Y no es el primer caso.

Unas semanas atrás, el propio Tom Hanks tuvo que anunciar en redes sociales que no estaba vinculado de ningún modo a una campaña de una empresa que brindaba salud dental. Y ahora le toca a la protagonista del Universo Marvel.

Hanks negando su participación en una publicidad Instagram Instagram

La famosa actriz de Hollywood ha iniciado acciones legales contra un desarrollador de aplicaciones de inteligencia artificial por robar su voz y su imagen para un anuncio en línea. Se trata de una publicidad de 22 segundos publicado en X, anteriormente Twitter, por una aplicación generadora de imágenes de IA llamada Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, que permite a los usuarios crear avatares de IA o aplicar filtros artísticos a las imágenes. El anuncio muestra el rostro de la estrella de "Black Widow" en varias imágenes generadas por IA y también imita su voz.

La aplicación, gratuita, ya tiene más de un millón de descargas solo para Android. Aunque la realidad es que sus calificaciones no son muy buenas. El anuncio se publicó en Twitter pero ya no se puede ver en ningún sitio, lo que indica que los desarrolladores no obtuvieron primero el consentimiento de Johansson.

La app que usó la imagen de Scarlett Johansson Google Google

El mes pasado, el actor y locutor inglés Stephen Fry dijo en una entrevista que "es un momento jodidamente extraño para estar vivo" después de que una IA fuera entrenada en extensos clips de su voz sin su consentimiento. El “robo” fue muy sencillo: obtuvieron su voz a partir de los audiolibros que el actor grabó para la serie de Harry Potter.

Este es el primer caso de acciones legales. Pero no será el último.