Semana de videojuegos y cómics: Once Human y Clandestino, otros protagonistas del ámbito cultural

Han pasado nada menos que siete días desde nuestra última cita y ya estamos aquí, preparados de nuevo para pasar lista a los estrenos más relevantes en el sector del ocio interactivo. Como es costumbre, hemos elaborado un completo listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 8 y 12 de julio de 2024, para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales nombres de la semana se encuentra ‘Once Human’, ‘Princess Maker 2 Regeneration’ y ‘Anger Foot’. En otro rango también se producirá es estreno de ‘KAKU: Ancient Seal’, ‘Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III’, ‘Meme Mayhem’, ‘The Last Alchemist’, ‘Zombie Raid: No One Survives’ y mucho más. Pero como no todo van a ser videojuegos, por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 8 de julio sale a la venta ‘Happy Sheepies’ (PC); ‘Ark of Charon’ (PC); ‘Danger and Deadlier’ (PC); ‘Invention 5’ (PC); ‘Questbound’ (PC); y ‘Whispering Paws’ (Switch).

Tan solo un día después se estrena ‘Once Human’ (PC, Móvil); ‘Lifeless Moon’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Naheulbeuk's Dungeon Master’ (Switch); ‘Power Solenoid’ (PC); ‘Spell Boy’ (PC); y ‘Alessia's Dollhouse’ (PC).

El miércoles 10 será el turno de ‘Time Treker’ (PC); ‘Cats And Mice’ (PC); ‘Color Splash: Horses’ (PC); ‘Flappy Horse’ (PC); ‘Get To The Top’ (PC); y ‘Hookah Haze’ (PC).

Para el jueves se espera la llegada de 'Anger Foot‘(PC); ‘Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Princess Maker 2 Regeneration’ (PC, Switch); ‘Hookah Haze’ (PC); ‘Horticular’ (PC); ‘ExoColony: Planet Survival’ (PC); ‘Faye Falling’ (PC); ‘GEE GrotEsquE 2 - iskra Perfekta’ (PC); y ‘Gluck’ (Switch).

El viernes 12 de julio se reserva para la puesta de largo de ‘KAKU: Ancient Seal’ (PC); ‘Meme Mayhem’ (PC); ‘The Last Alchemist’ (PC); ‘Only Up: SKIBIDI TOGETHER’ (PC); ‘ZOMBIE RAID: No One Survives’ (PC); ‘Super Dark Deception’ (PC); ‘Chocolate Factory Simulator: Prologue’ (PC); ‘Zero Division’ (PC); ‘Cursed Bet’(PC); ‘Deathchron’ (Switch); ‘DROS’ (Switch); ‘Envelope’ (PC); y ‘Eternal Escape: Castle of Shadows’ (PC).

Once Human – Lanzamiento 9 de julio de 2024

Plataformas: PC, iPhone, Android

Este videojuego post-apocalíptico desarrollado y producido por NetEase, propone a los usuarios luchar por su supervivencia en una dimensión de mundo abierto dominada por criaturas monstruosas y plagada de violentos eventos atmosféricos. Un juego de supervivencia multijugador ambientado en un extraño futuro, en el cual podrás asociarte con amigos para luchar contra enemigos monstruosos, descubrir tramas secretas, competir por recursos y defender tu territorio.

Sinopsis: “El apocalipsis lo cambió todo. Humanos, animales, plantas... Todos han sido infectados por una criatura alienígena: Stardust. Como metahumano, puedes sobrevivir a la contaminación y usar el poder de Stardust. Juega en solitario o únete a otros para luchar, construir y explorar. En un mundo en caos, tú eres nuestra última esperanza.”

Anger Foot – Lanzamiento 11 de julio de 2024

Plataformas: PC

El nuevo videojuego de Free Lives inicia su andadura en ordenadores bajo un formato que deja entrever un estilo similar al de ‘Hotline Miami’, pero desde una perspectiva diferente, ya que ofrece disparos en primera persona combinados con increíbles patadas. Un título refrescante, deliberadamente exagerado y lleno de humor negro. Este estilo queda patente tanto en su banda sonora como en los gráficos teñidos de ondas sintéticas que marcan cada escenario de Shit City, la metrópolis que se emplea como telón de fondo para la aventura. En cuanto al sistema de combate y la progresión de las actividades, basta con echar un rápido vistazo a sus mecánicas para familiarizarse con la peculiar jugabilidad de esta obra independiente.

Sinopsis: “Anger Foot es un frenético juego de disparos en primera persona en el que tus poderosas patadas solo serán superadas por el trepidante ritmo de la música. Sumérgete en la delirante Ciudad Cloaca y aniquila de una patada a una peligrosa sarta de gánsteres despiadados.”

Princess Maker 2 Regeneration – Lanzamiento 11 de julio de 2024

Plataformas: PC, Switch

‘Princess Maker’ es una franquicia de simulación en la que los padres crían a sus hijas. Hace tiempo en algunos territorios orientales la saga marcó el género de la educación en los videojuegos y su popularidad continúa hasta la actualidad, ya que se recupera ‘Princess Maker 2’, el título más popular de la serie, que ahora celebra su 30º aniversario desde el lanzamiento de la versión de PC-9801, convenientemente actualizada para su conmemoración. Takami Akai, que dirigió la producción de la línea en Gainax en 1993 y trabajó en el diseño de personajes, se ha encargado de rediseñar algunos aspectos del título. Por desgracia, en este caso, el videojuego inicialmente se publicará en Europa con voces originales en japonés y textos en inglés, chino y japonés.

Sinopsis: “¡Bienvenido al mundo de la paternidad! Princess Maker 2 es un juego de simulación de crianza de los hijos en el que vives la experiencia de criar a una hija que te han regalado las estrellas.”

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Clandestino’. Amancay Nahuelpan nos presenta un cómic lleno de acción que cobra vida en un lugar donde se mezcla la historia política del continente latinoamericano con la imaginación. A renglón seguido nos dejamos atrapar por la edición integral de 'Bogavante Johnson'. Salido de las páginas de Hellboy y A.I.D.P., el justiciero de la pinza ha maravillado a propios y extraños con sus trepidantes aventuras pulp. Para finalizar nos sometemos al Universo Marvel según Richard Corben y lo hacemos a través de un Omnibus cargado de ejemplos de cómo lo interpretaba el irrepetible historietista estadounidense.

Clandestino Planeta Cómic

Clandestino – Planeta Cómic

Amancay Nahuelpan nos presenta ‘Clandestino’, un cómic lleno de acción que cobra vida en las calles de Tairona, lugar donde se mezcla la historia política del continente latinoamericano con la imaginación. ¿Puede un hombre escapar de su destino? ¿Puede un país no enfrentarse a su historia? Tras años de preparación, parece que ha llegado el momento para que el rebelde Clandestino se encuentre cara a cara con el General Kapala, el perpetrador del golpe de 1973, responsable del secuestro político de su país, la persecución de sus amigos y la muerte de su madre. Sin embargo, los hechos y las batallas se desencadenarán de otra manera.

Boganvante Johnson Integral 1 / Marvel según Richard Corben Norma Editorial / Panini Cómics

Bogavante Johnson - Integral 1- Norma Editorial

Salido de las páginas de ‘Hellboy’ y ‘A.I.D.P.’, Bogavante Johnson ha maravillado a propios y extraños con sus trepidantes aventuras Pulp, por fin recopiladas en formato integral. Después de años a la sombra de Hellboy y la AIDP, el hombre que se enfrentaba a gánsteres y amenazas paranormales, por fin cuenta con su propia serie. Con el estilo pulp que le caracteriza, en este volumen podemos ver cómo el conocido justiciero de la pinza ajusta las cuentas a nazis, científicos locos y monstruos de otras dimensiones.

Marvel Omnibus. Marvel según Richard Corben – Panini Cómics

El legendario Richard Corben es uno de los artistas más destacados del Noveno Arte y uno de los más influyentes de su historia. Además de sus títulos más conocidos, el artista que nos dejó en 2020 participó en un puñado de contundentes obras publicadas por Marvel. Este volumen recoge las estremecedoras visiones que el autor estadounidense llevó a cabo de Hulk, Luke Cage, El Castigador y Motorista Fantasma. Con Startling Stories: Banner! 1-4, MAX: Cage 1-5, The Punisher: The End y Ghost Rider 6 y 7 USA.