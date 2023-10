Mario Party 3: el clásico de Nintendo 64 prepara su incorporación a Switch Online.

Los responsables de proponer contenido a los suscriptores de Nintendo Switch Online han anunciado que en octubre se lanzará otro juego de Nintendo 64 como parte del Paquete Adicional. Se trata de ‘Mario Party 3’, el juego de fiesta con el grupito de amigos de Mario que llegará el 27 de octubre al catálogo de la consola.

Desarrollado por Hudson Soft, ‘Mario Party 3’ es la tercera entrega de la serie y el último juego de Nintendo 64 que vio la luz en Europa y Japón. En el viejo continente se publicó el 16 de noviembre de 2001 con la promesa de un gran festín de minijuegos. En esta ocasión, la pandilla de Mushroom Kingdom tiene que averiguar quién merece quedarse con la Millennium Star que acaba de caer en el patio de la Princesa Peach.

Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario y DK deciden resolver sus diferencias de forma lógica: participando en los 70 divertidos minijuegos y nuevos tableros interactivos para cuatro jugadores. Una vez que cada usuario haya elegido un personaje, dará comienzo la "desenfrenada caza" de estrellas. ‘Mario Party 3’ se disfruta prácticamente como un juego de mesa tradicional, en el que los jugadores lanzan un dado para moverse por el tablero. Aunque cuidado, los tableros están plagados de peligros, como una bola de nieve gigante que se acerca rodando en Chilly Waters o los descontrolados carros de minas de Creepy Cavern.

Mario Party 3. Nintendo.

El gigante del lago

En ‘Mario Party 3’ hay montones de juegos, como Eatsa Pizza, donde tienes que intentar ser el primero en devorar una pizza del tamaño de una piscina. En otro divertido juego llamado Dorrie Dip podrás montar a lomos del monstruo gigante del lago de Super Mario 64. Una vez que tengas una cantidad importante de las monedas que se obtienen jugando, podrás comprar una estrella. La premisa es fácil, el jugador que consiga más estrellas, se proclamará ganador de la partida. Pero no creas que esta tarea es tan sencilla. Las estrellas se roban e intercambian entre los jugadores, ya sea mediante el robo de Boo, los juegos de azar de Toad o los trucos de Bowser. Así que ya sabes, para acabar ganando necesitarás una combinación de suerte y habilidad.

Duel Mode

Además de su reconocida fórmula para cuatro jugadores, el videojuego también introduce un nuevo modo llamado Duel Mode, que permite a dos jugadores competir entre sí contratando los servicios de colaboradores como Toad, Thwomp o Boo para que les ayuden a atacar a sus oponentes. También se puede contar con los servicios de Koopa Troopa, Goomba, Snifit, Bob-omb y Piranha Plant.

Vale la pena señalar que ‘Mario Party 3’ tan solo estará disponible para los usuarios con suscripción activa a Nintendo Switch Online + Paquete Adicional, que incluye juegos de Nintendo 64 y Mega Drive con muchos de sus contenidos extra incluidos.

Juegos de Nintendo 64

Consulta la siguiente lista de los juegos de Nintendo 64 disponibles en Nintendo Switch con la llegada de Mario Party 3: Banjo Kazooie; Dr. Mario 64; Excitebike 64; F-Zero X; GoldenEye 007; Kirby 64: The Crystal Shards; Mario Golf; Mario Kart 64; Mario Party; Mario Party 2; Mario Party 3; Mario Tennis; Paper Mario; Pilotwings 64; Pokémon Puzzle League; Pokémon Snap; Pokémon Stadium; Pokémon Stadium 2; Sin & Punishment; Star Fox 64; Super Mario 64; The Legend of Zelda: Majora’s Mask;The Legend of Zelda: Ocarina of Time; Wave Race 64; Win Back: Covert Operations y Yoshi’s Story.