Semana de videojuegos y cómics: The First Descendant y Creepy, otros protagonistas del ámbito cultural

Aprovechando hasta el último suspiro del periodo estival nos disponemos a afrontar otra semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos elaborado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre 1 y el 5 de julio de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales lanzamientos de los próximos días se encuentra, ‘Final Fantasy XIV: Dawntrail’, el esperado paquete de contenido extra que promete llevar al multijugador masivo algo más que una nueva línea narrativa. Tampoco perdemos la pista de ‘Resident Evil 7’, que hace su debut en dispositivos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, así como para todos los iPad y Mac con el chip M1 o posterior. En último término, ‘The First Descendant’, es un shooter gratuito con gráficos de última generación, que espera cautivar al respetable a base de acción frenética con elementos de ciencia ficción para consolas y PC.

Además ‘The Legend of Heroes: Trails through Daybreak’ también tiene planeado su estreno para estos días en PS4, PS5, Switch y PC junto a otras propuestas independientes tan interesantes, como ‘Templar 2‘ y ‘Asylum Nightmares’ en PC, o la adaptación para Xbox Series de ‘Agatha Christie: The ABC Murders’, entre otras novedades. En todo caso y por el mismo precio, además reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes abrimos el mes de julio con ‘100 Hiddensaurs’ (PC); ‘Apple Clicker’ (PC); ‘Asylum Nightmares’ (PC); ‘Box Dog’ (PC); 'Conquest Reforged’ (PC); ‘Crestfallen: Medieval Survival’ (PC); ‘CyberWave’ (PC); ‘Dark Laws’ (PC); ‘Dogs’ (PC); ‘Galactic Tennis’ (PC); ‘Get Those Bugs’ (PC); ‘Golf Around! Lite’ (PC); ‘Halmaverse’ (PC); ‘Raspberry’ (PC); ‘Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw’ (Switch); ‘Shion’ (PC); ‘Space Shooter’ (PC); ‘Super Power Man’ (PC); y ‘Survivor World’ (PC).

El martes 2 se ha previsto el estreno de ‘Resident Evil 7: Biohazard’ (iPhone); ‘The First Descendant’ (PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One); ‘Final Fantasy XIV: Dawntrail’ -DLC- (PS5, PC, Xbox Series X/S); ‘Ancient Sacrifice’ (PC); ‘Deadly Fight’ (PC); ‘Drive Me Crazy’ (PC); ‘Food Truck Simulator’ (Switch); ‘Hot Blood’ (PC); ‘Mad World Survivors’ (PC); ‘Run, Run at Marathon!’ (PC); ‘Steel Warrior’ (PC); ‘Templar 2‘ (PC); y ‘The Battle Cats Unite!’ (Switch);

El 3 de julio se reserva para ‘Agatha Christie: The ABC Murders’ (Xbox Series X/S); ‘4 en raya’ (PC); ‘Meh’ (PC); ‘Multiplayer RPG’ (PC); ‘MyRummy’ (PC); ‘Rolmi’ (PC); ‘Star Beads’ (PC); y ‘Virtual Presenter Room’ (PC).

El jueves toca puesta de largo para ‘Air Hockey: Casual Table Arcade’ (Switch); ‘Alerta Roja’ (PC); ‘Amber Alert’ (PC); ‘Art of Glide 2’ (Switch, PC); ‘BeatTyping’ (PC); ‘Brain Training!! Number Search’ (Switch); ‘Burger Kombat’ (PC); ‘Clock Creator: My Pendulum Clock’ (Switch); ‘Doot-Type’ (PC); ‘ELEVATE’ (PC); ‘Epic Astro Story’ (Xbox One); ‘Fruits’ (PC); ‘Game Over’(PC); ‘Giraffe’ (PC); ‘Home Run High’ (Xbox One); ‘Innerchild VR’ (PC); ‘Mini Golf League: Sports Simulator’ (Switch); ‘Paper io 2’ (Xbox One); ‘Poop’ (PC): ‘Replik Survivors’ (PC, Switch); ‘River Tails: Stronger Together’ (Switch); ‘Scholar's Mate’ (Xbox One); ‘Sir Happenlance’ (Switch); ‘The Five Covens’ (Switch); ‘The Heights’ (PC); y ‘Uphill Stunt Driver: Extreme Racing Simulator’ (Switch).

El viernes 5 de julio cerramos la agenda de novedades con ‘Bouncy Chicken’ (Switch); ‘Breakthrough’ (PC); ‘Calculate It’ (PC); ‘Castaway Soul’ (PC); ‘Chrono Commando 2053’ (PC); ‘Chupacabra Hunt’ (PC); ‘Cyber Citizen Shockman Zero’ (Switch); ‘Daydam Knight’ (PC); ‘Dune Mechanic : Survive The Steampunk Era Prologue’ (PC); ‘Early Mellow’ (PC); ‘Garden Warfare: Crab Invasion’ (PC); ‘Hexalert’ (PC); ‘Highway Zombie Survival - Car Apocalypse’ (Switch); ‘Seafarer's Gambit’ (PC); ‘Shadow Puppet’ (PC); ‘Summer Games Beach Volley’ (Switch, PC); ‘The Legend of Heroes: Trails through Daybreak’ (PS4, PS5, Switch, PC); ‘The Pyrite Talisman’ (PC); ‘Void Reaper’ (PC).

The First Descendant – Lanzamiento 2 de julio de 2024

Plataformas: PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One

La próxima apuesta de Nexon Korea toma la forma de un shooter de saqueo en tercera persona, multiplataforma y de próxima generación construido con Unreal Engine 5. Aquí los jugadores asumen el papel de ‘The First Descendant’, un eficiente guerrero con poderes sobrenaturales, encargado de explorar el planeta y luchar contra fuerzas hostiles que amenazan a la humanidad

Anunciado en 2021, el juego fue recibido con gran entusiasmo gracias a la promesa de una experiencia “única e inmersiva.” Está ambientado en un futuro distópico donde la humanidad se ve obligada a buscar un nuevo hogar en un planeta alienígena. Su jugabilidad se centra en el concepto de "loot", es decir, la recolección de objetos y armas cada vez más poderosos durante las misiones. Los jugadores tanto en solitario como en modo cooperativo con hasta 4 compañeros, se enfrentarán a objetivos de dificultad creciente para obtener mejor premio y equipamiento.

Final Fantasy XIV: Dawntrail -DLC- – Lanzamiento 2 de julio de 2024

Plataformas: PS5, PC, Xbox Series X/S

La expansión “Dawntrail” de ‘Final Fantasy XIV’ promete llevar hasta el multijugador masivo algo más que una nueva línea narrativa, puesto que, aprovechando su llegada, Square Enix también promueve una verdadera “cirugía plástica” para el formato, que recibirá su primera adaptación técnica y visual de la última década. Aplaudido por la mayoría de sus usuarios, el proceso de renovación conlleva un ligero incremento de sus requisitos mínimos. Además de cambiar la apariencia de los jugadores, el conjunto también mejorará la calidad de sus entornos y texturas. Aunque está ligado con ‘Dawntrail’, el nuevo aspecto del videojuego no aplicará en exclusiva a los usuarios que compren la expansión, puesto que la revisión gráfica llega junto con el parche gratuito 7.0, que también debuta el 2 de julio.

Resident Evil 7 biohazard – Lanzamiento 2 de julio de 2024

Plataformas: iPhone

'Resident Evil 7 Biohazard’, una de las entregas más valoradas de la serie Survival Horror de Capcom, llega a la App Store para iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, así como para todos los iPad y Mac con el chip M1 o posterior. El remake incluye controles mejorados con una nueva función de disparo automático. Este añadido abrirá la posibilidad de disparar automáticamente las armas tras apuntar a los enemigos durante un período de tiempo determinado. Pero también soporta mandos compatibles con Bluetooth para iPhone, iPad y Mac, que ofrecen una experiencia más cercana a la de las consolas domésticas. La entrega es la responsable de marcar un nuevo rumbo para la serie, aprovechando sus raíces y abriendo la puerta a una nueva experiencia. Con un cambio a la perspectiva en primera persona y efectos visuales fotorrealistas, el videojuego presenta a Ethan Winters, un hombre cuya búsqueda de su esposa desaparecida le lleva a una siniestra granja sureña donde deberá luchar por sobrevivir.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación del primer tomo recopilatorio de ‘Creepy’, la famosa revista del editor Jim Warren, que conmocionó el mundo de la narración gráfica a principio de los años 60 con aventuras espeluznantes. Por su parte, ‘Image Aniversario nº 01’, en manos de Planeta Cómic, también es otro de los volúmenes más esperados de la temporada, que en 2024 celebra los 30 años desde que la editora independiente norteamericana comenzase a publicar en castellano a finales del siglo pasado. A renglón seguido, asistimos impactados a ‘Batman: Presa y Terror’, una secuela del anterior éxito a cargo de Doug Moench con ilustraciones de Paul Gulacy, donde Strange comparte cartel con el Espantapájaros, otro villano con el que tiene mucho en común.

Creepy nº 01/29 / Image Aniversario 01/02 Planeta Cómic

Creepy nº 01/29 - Planeta Cómic

La revista del editor Jim Warren conmocionó el mundo de la narración gráfica a principio de los años 60, cuando artistas como Joe Orlando, Alex Toth, Wallace Wood, Frank Frazetta y muchos otros alcanzaron nuevas cimas artísticas con sus versiones de relatos de terror clásicos y modernos. Durante los siguientes 20 años, ninguna publicación hizo más que ‘Creepy’ por llevar a los cómics terroríficas historias de calidad, y esta serie resucita aquellos números originales hoy en día imposibles de encontrar. De modo que recoge tus estacas de madera, tus hachas cubiertas de sangre y todos los esqueletos de las más oscuras profundidades de tu armario, y prepárate para aventuras espeluznantes.

Image Aniversario nº 01/02 – Planeta Cómic

La editorial norteamericana Image comenzó su andadura en 1992, pero las primeras versiones traducidas en Castellano de Planeta no tardaron más de dos años en publicarse. Esto les permite, ahora en 2024, conmemorar como se debe el trigésimo aniversario del aterrizaje de la casa fundada por figuras como Todd McFarlane, Rob Liefeld y Jim Lee. Así que este año lo dedicarán a publicar la serie ‘Image Anniversay’, un evento especial en el que autores de todas las épocas de la editorial rendirán tributo a la que estableció el independiente americano como lo conocemos hoy. En este primer número puedes esperar series que seguirán durante toda la colección, con autores como Geoff Johns, Andea Mutti, Brenden Fletcher y Babs Tarr, así como historias especiales de Mirka Andolfo, Kyle Higgins y Daniele Di Nicuolo, entre otros.

Batman: Presa y Terror ECC Ediciones

Batman: Presa y Terror (Grandes Novelas Gráficas de Batman) – Ecc Ediciones

Hugo Strange fue uno de los primeros enemigos de Batman, pero la historia lo relegó a un segundo plano cuando empezaron a aparecer el Joker, Catwoman, el Acertijo y compañía. No obstante, este hombre obsesionado nos ha seguido dejando historias memorables como las dos que incluye este volumen. Doug Moench, guionista mítico de las aventuras del Caballero Oscuro, forma equipo con el dibujante Paul Gulacy en Presa y también en Terror, una secuela de la anterior donde Strange comparte cartel con otro villano con quien tiene mucho en común: el Espantapájaros.