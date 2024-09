Semana de videojuegos: Final Fantasy XVI y God of War Ragnarok en PC marcan los estrenos entre el 16 y el 20 de septiembre de 2024

Afrontamos jornadas repletas de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como ya es costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 16 y el 20 de septiembre de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos.

Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre el debut en PC del juego de rol y estrategia desarrollado por Square Enix ‘Final Fantasy XVI’ y el gestor social postapocalíptico ‘Frostpunk 2’. Pero también se publican otras opciones interesantes como la puesta de largo en su versión para PC del éxito de PlayStation Studios ‘God of War Ragnarok’, ‘El escudero valiente’ para consolas y PC, o ‘Dead Rising Deluxe Remaster', una versión renovada del juego lanzado en 2006 que llega a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Videojuegos de la semana

El lunes 16 de septiembre se producirá el estreno de ‘Phenix Springs’ (PC); ‘Chains of Fury’ (PC); ‘Train Yard Builder’ (PC); ‘Auto Sale Life’ (PC); ‘The Spell Brigade’ (PC); ‘Judero’ (PC); y ‘Starstruck: Hands of Time’ (PC).

El martes debuta ‘Final Fantasy XVI’ (PC); ‘El Escudero Valiente’ (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch); ‘Train Sim World 5’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One); ‘Star Wars Jedi: Survivor’ (Xbox One, PlayStation 4); ‘FerA: The Sundered Tribes’ (PC); ‘Throne and Liberty’ (Xbox Series X|S) ‘Machinika: Atlas’ (PC); ‘Subside’ (PC); ‘Goblin Camp’ (PC); y ‘Marko: Beyond Brave' (PC).

El 18 de septiembre se reserva para ‘Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action’ (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch); ‘War Lands' (PC); ‘Ziggy’ (Switch); ‘Atama’ (Switch); ‘Between Horizons’ (Switch); ‘Beyond Shadowgate’ (PC); ‘Blokdoku’ (Switch); ‘UFO 50’ (PC); y ‘GT Manager’ (PC).

El jueves 19 está previsto el lanzamiento de ‘Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged’ (PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S); ‘Dead Rising Deluxe Remaster’ (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Enotria: The Last Song’ (PC, PS5); ‘God of War Ragnarok’ (PC); ‘Copycat’ (PC); y ‘Path of Kung Fu’ (PC).

Por último, el viernes se publica ‘Frostpunk 2’ (PC); ‘Inferno Sentinel' (PC); ‘Jump, Dodge, Die, Repeat’ (Switch); ‘Lorn's Lure’ (PC); ‘Matchbox Aventuras al Volante’ (Switch); ‘MindSeize’ (Xbox One); ‘Minimal Paper Puzzle’ (PC); ‘Morkull Ragast's Rage’ (Xbox Series X|S); ‘The Karate Kid: Street Rumble’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch); y ‘Lorn’s Lure’ (PC).

Final Fantasy XVI - Lanzamiento 17 de septiembre de 2024

Plataformas: PC

La decimosexta entrega numerada de la franquicia alcanza su esperada edición para PC animando a sus jugadores a descubrir el mundo de Valisthea, donde los eikon se representan como unas poderosas criaturas que moran en el interior de un ser humano que posee la capacidad de invocarlo. Llamado “Dominante”, la historia sigue los pasos de Clive Rosfield, un joven dedicado a perfeccionar el arte de la espada y a quien nombran guarda mayor de Rosaria. Su tarea es proteger a su hermano Joshua, el Dominante del Fénix, pero unos inesperados eventos empujan a Clive a un oscuro y peligroso camino hacia la venganza.

Sinopsis: “El primer juego de rol de la franquicia Final Fantasy donde la acción cobra todo el protagonismo. Esta es la historia de Clive Rosfield, un guerrero que ha sido investido guarda mayor y no tarda en verse envuelto en una gran tragedia. Jura vengarse de Ifrit, el misterioso eikon oscuro que solo deja desgracias a su paso. Participa en increíbles batallas entre Dominantes y Eikon. Domina el poder de los eikon para derrotar a tus enemigos con toda clase de habilidades.”

El Escudero Valiente - Lanzamiento 17 de septiembre de 2024

Plataformas: PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S

Esta aventura sigue las mágicas andanzas de Jota y sus amigos, todos ellos personajes de cuento que descubren un mundo tridimensional más allá de las páginas de su libro. En estas, el malvado Gruñonzón se percatará de que es el malo del cuento y que está destinado a perder la batalla contra las fuerzas del bien por toda la eternidad. Para evitarlo expulsará al valeroso Jota de sus páginas cambiando la historia para siempre.

Sinopsis: “Personajes de cuento descubren un mundo tridimensional más allá de las páginas de su libro y deben moverse entre reinos en 2D y 3D para salvar a sus amigos en esta encantadora aventura llena de acción.”

God of War Ragnarok - Lanzamiento 19 de septiembre de 2024

Plataformas: PC

Desarrollado por Santa Monica Studio y adaptado para PC en colaboración con Jetpack Interactive, llega el épico viaje en el que Kratos y Atreus deben decidir a qué se aferran y qué dejan ir. En la secuela de ‘God of War’ de 2018, Padre e hijo viajan a cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas asgardianas de Odín se preparan para una batalla profetizada que supondrá el fin del mundo. Por el camino, explorarán paisajes míticos y se enfrentarán a enemigos tan colosales como los dioses nórdicos.

Sinopsis: “Kratos y Atreus se embarcan en una mítica aventura en busca de respuestas y aliados antes de la llegada del Ragnarök. A medida que se avecina la amenaza tendrán que elegir entre la seguridad de su familia y la de los reinos. Ahora también en PC.”

Frostpunk 2 – Lanzamiento 20 de septiembre de 2024

Plataformas: PC

Frostpunk 2’ es la secuela del popular juego de gestión social post-apocalíptica de 11 bit Studios. El título, que llega a PC, PlayStation 5 y Xbox Series presenta los restos de una civilización incapaz de aprovechar los recursos de carbón o de la energía geotérmica, debido al colapso de las temperaturas y al aumento de la capa de hielo que cubre toda la superficie de la Tierra. Como líder tendrás que gestionar los recursos de los pocos supervivientes del apocalipsis, uniéndote al resto de miembros de su enclave para ahuyentar a enemigos, sofocar revueltas o superar las aterradoras tormentas de nieve, entre otros obstáculos. El videojuego también llegará a PS5 y Xbox Series X|S, presuntamente entre finales de este año y la primera mitad de 2025.

Sinopsis: “Asume el papel de un Gobernante y lidera la ciudad a lo largo de una serie de calamidades que se desarrollan en un entorno nevado postapocalíptico. Construye grandes distritos con sus necesidades y demandas. Enfréntate a los conflictos de intereses de las distintas facciones que habitan en tu metrópolis. Al aumentar las necesidades de la ciudad y el poder de cada grupo, sólo tú podrás dirigir la sociedad hacia un incierto futuro”.