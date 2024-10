Sifu, Inscryption, Mad Streets y mucho más: descubre los títulos que llegan a Xbox Game Pass en octubre de 2024

Xbox ha compartido los nombres de los títulos que llegarán a Xbox Game Pass durante la primera quincena de octubre de 2024. A grandes rasgos, la casa norteamericana ofrece un plantel de videojuegos para todos los gustos. Desde deportes hasta aventuras llenas de acción, los miembros de Game Pass podrán disfrutar de experiencias únicas y diversas. A continuación, se detallan los títulos que estarán disponibles:

MLB The Show 24 - Ya disponible – Consola

‘MLB The Show 24’ regresa con otra emocionante entrega que promete llevar la experiencia del béisbol a un nuevo nivel. Esta edición incluye mejoras en la jugabilidad, gráficos más realistas y una gran variedad de modos de juego, como el modo “Road to the Show” y “Diamond Dynasty”. Puedes esperar nuevas mecánicas, más realismo, atención al detalle y su compromiso con la autenticidad del béisbol. Disponibilidad: Game Pass Standard.

Open Roads - Ya disponible - Consola

‘Open Roads’ es una aventura narrativa que explora la relación entre madre e hija mientras emprenden un viaje por carretera. Desarrollado por Fullbright, conocido por títulos como ‘Gone Home’, esta obra combina una narrativa conmovedora con decisiones que impactan el desarrollo de la historia. La atmósfera del juego, junto con su enfoque en la narrativa, ofrece una experiencia emocional y envolvente. Disponibilidad: Game Pass Standard.

Sifu - Ya disponible - PC, consola y nube

‘Sifu’ es un juego de acción y artes marciales que ha llamado la atención de muchos jugadores desde su lanzamiento. En este título asumes el papel de un joven que busca vengar la muerte de su familia. La mecánica central gira en torno a un sistema de combate profundo y dinámico, donde cada batalla es una oportunidad para mejorar. Una característica única de ‘Sifu’ es su mecánica de muerte: cada vez que el jugador muere, envejece, lo que afecta sus habilidades y combate. Este innovador punto de vista añade una capa adicional de estrategia, obligando a los jugadores a aprender de sus errores y perfeccionar su estilo de lucha. Disponibilidad: Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard.

Mad Streets - 7 de octubre - PC, consola y nube

‘Mad Streets’ es un juego de combate en 3D que ofrece una experiencia divertida y caótica. Con un estilo artístico vibrante y personajes únicos, puedes participar en combates uno contra uno, utilizando una variedad de movimientos y habilidades especiales. La jugabilidad es rápida y accesible, lo que permite tanto a los jugadores casuales como a los más experimentados disfrutar de intensas batallas. Además, incluye múltiples modos de juego, lo que proporciona una experiencia diversa y entretenida para todos. Disponibilidad: Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard.

Inscryption - 10 de octubre - PC, consola y nube

‘Inscryption’ es un juego de cartas que combina elementos de terror y rompecabezas. Los jugadores se encuentran atrapados en una misteriosa cabaña, donde deben jugar a un juego de cartas en constante evolución. Su jugabilidad combina la estrategia con una narrativa envolvente y una atmósfera inquietante. Disponibilidad: Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard.

Recompensas de Xbox Game Pass Ultimate

Este mes de octubre, Xbox también ha anunciado nuevas recompensas para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate. Estas incluyen contenido adicional para juegos como ‘MultiVersus’, ‘EA Sports FC 25’ y ‘XDefiant’.

Con la llegada de estos nuevos títulos, Xbox Game Pass se reafirma como uno de los servicios más atractivos para los gamers. Ya sea que busques acción, aventura o una narrativa conmovedora, hay algo para todos en este mes de octubre. No te pierdas la oportunidad de explorar estos nuevos juegos y disfrutar de las recompensas.