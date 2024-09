Xbox Game Pass: descubre los precios y planes definitivos de los nuevos modelos de suscripción

Microsoft finalmente ha revelado las características del nuevo nivel de su servicio Xbox Game Pass para consolas. Denominado como “Game Pass Standard”, esta modalidad ofrece multijugador online y acceso a más de 350 videojuegos, pero no incluye en su oferta los títulos de lanzamiento (Día 1), como el estreno en octubre de ‘Call of Duty: Black Ops 6’. A cambio, el nuevo plan exclusivo para las consolas del ecosistema Xbox es algo más económico que “Game Pass Ultimate” y abre acceso al catálogo completo de juegos disponibles en Game Pass -excepto los marcados como Día 1 y la oferta de EA Play-, descuentos en juegos, paquetes de contenido extra y otros artículos. De esta forma, el modelo se presenta como la opción intermedia para quienes quieren más títulos, pero no tienen la necesidad de acceder a estrenos.

Formatos de suscripción

PC Game Pass: Aquí la suscripción ofrece cientos de juegos y acceso a nuevos títulos el mismo día de su lanzamiento, una membresía de EA Play, y otros elementos, como incentivos de Riot Games en ‘Valorant’, ‘League of Legends’, ‘Teamfight Tactics’ y más.

Game Pass Core: Es la principal vía para el modo multijugador de consola. Por un precio más bajo al mes podrás acceder a juego en línea, ofertas para miembros de hasta 50% de descuento en títulos seleccionados y un catálogo con más de 25 títulos de la casa como ‘Grounded’, ‘Among Us’, ‘Halo’, ‘Gears 5’ y más.

Game Pass Standard: Además de todo lo que ofrece con la modalidad Core, incluido el modo multijugador en línea, permite acceso a cientos de juegos de consola de la biblioteca de Game Pass.

Game Pass Ultimate: La modalidad de suscripción más completa incluye todos los incentivos del resto de planes y añade juegos nuevos desde el primer día en consola, PC y nube. A diferencia de Xbox Game Pass Standard, Xbox Game Pass Ultimate también incluye títulos del primer día, accesos específicos a la colección Game Pass Ultimate, acceso a EA Play, Xbox Cloud Gaming, ventajas y descuentos en juegos de la colección.

Xbox Game Pass Microsoft

Plan de estreno

Según la empresa, su anterior plan “Para Consolas” permanecerá en vigor para quienes ya tengan una suscripción válida y mantengan activado el sistema de renovación automática, pero solo podrán acumular un total de 13 meses de suscripción a partir del 18 de septiembre de este año. Para los nuevos usuarios, la modalidad será reemplazada por este nuevo plan “Standard” que, por 12,99 euros al mes, ofrece multijugador online y acceso a más de 350 juegos, pero no permite disfrutar de las producciones de Xbox Game Studios cuando debuten. Sin embargo, la compañía deja claro que los suscriptores de la nueva opción seguirán teniendo novedades frecuentes y eventualmente podrán recibir acceso a juegos de sus estudios internos.

Nuevos precios

En todo caso, los precios aumentan para los nuevos usuarios, mientras que los miembros con perfil activo deberán adaptarse a las nuevas modalidades.

Xbox Game Pass Core a 69,99 euros (12 meses).

PC Game Pass a 11,99 euros al mes.

Xbox Game Pass Ultimate a 17,99 euros al mes.

Xbox Game Pass Standard se estrena a 12,99 euros al mes.

El nuevo plan de suscripciones, además de los cambios que afectan directamente al plan de estrenos de Día 1, vienen a confirmar la intención de la ejecutiva de Microsoft de aprovechar la incorporación de la serie ‘Call of Duty’ al servicio. Una vez realizado el movimiento, tan solo queda esperar y descubrir cómo afectarán los cambios tanto a sus suscriptores como a la entrada de nuevos usuarios aprovechando el estreno de ‘Black Ops 6’ en Game Pass.