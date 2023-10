El software para predecir crímenes de la Policía de Nueva Jersey que no acertaba ni el 0,5%

No es raro que las empresas tecnológicas hagan promesas que terminan por no cumplirse. Esto lo ha descubierto, por propia experiencia, la Policía de la localidad de Plainfield en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, tras utilizar durante varios años un software para predecir los crímenes en la ciudad y así poder adelantarse a ellos. Un estudio realizado por el medio TheMarkup muestra que la herramienta de Geolitica, empresa de software conocida como PredPol hasta 2021, no acertaba ni el 0,5% de sus predicciones de media.

Geolitica produce un software que se basa en los datos de los informes criminales para realizar predicciones diarias de dónde y cuándo es más probable que ocurra un delito. El medio examinó 23.631 predicciones realizadas por el algoritmo de la compañía para la Policía de Plainfield entre febrero y diciembre de 2018. Cada una de ellas indicaba un crimen que era probable que sucediera en un área que no estaba siendo patrullada por la Policía, pero tan solo 100 de las más de 23.000 predicciones coincidieron con un acto delictivo en la categoría prevista. Por ejemplo, en las de robo con violencia o intimidación o lesiones graves, el éxito fue del 0,6% y en los allanamientos de morada de un 0,1%.

“¿Por qué tuvimos PredPol? Supongo que queríamos ser más eficaces a la hora de reducir la delincuencia. Y tener una predicción de dónde deberíamos estar nos ayudaría a lograrlo. No sabía que hizo eso. No creo que lo usáramos tan a menudo, en todo caso. Por eso terminamos deshaciéndonos de él”, ha señalado el Capitán David Guarino de la Policía de Plainfield al medio.

Geolitica ha suministrado su plataforma de software a muchos departamentos de Policía de Estados Unidos, pero TheMarkUp solo consiguió acceder a los datos de Plainfield para poder analizarlos.

El contrato que su departamento realizó con la empresa indicaba una suscripción de 1 año por 20.500 dólares y la posibilidad de extenderlo un segundo año por 15.5000 dólares más. Guarino cree ahora que el dinero invertido se podría haber empleado mejor.

La empresa, que no respondió a las preguntas de TheMarkup, tiene previsto cesar su actividad a finales de año. ShoundThinking, otra empresa de tecnología para el cumplimiento de la ley, ha contratado al equipo de ingenieros de Geolitica, pero no a su dirección, y también está en proceso de adquirir una parte de su propiedad intelectual en la que no está incluido el software predictivo.

La Policía de Plainfield ha señalado que nunca utilizó el sistema de predicciones de Geolitica para enviar patrullas a las áreas en las que señalaba que podía ocurrir un delito. Uno de los motivos es el margen de tiempo que daba el algoritmo. El “cuándo” que indicaba es un día entero, lo que suponía mantener a la Policía en el lugar durante 24 horas si se seguían las alertas del software de Geolitica.

Los escasos aciertos contabilizados obedecen, en realidad, a la casualidad. Plainfield es una ciudad pequeña, de 54.000 habitantes, y en ocasiones las patrullas que realizaba la Policía coincidían inevitablemente con las alertas del sistema, pero no estaban en un determinado lugar por ellas.

La propia Geolitica ha señalado en el pasado que su software “puede no ser particularmente eficaz en comunidades con poca delincuencia”. De hecho, una de las críticas es la sobre predicción de delitos. En Plainfield, alertaba de 80 al día mientras que la media real que tuvo durante el periodo analizado fue de 22.

Dillon Reisman, fundador del Proyecto de Injusticia Automatizada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nueva Jersey, cree que “lo que esto muestra es cuán poco confiables son muchas de las herramientas vendidas a los departamentos de policía. Vemos eso en todo Nueva Jersey. Hay muchas empresas que venden herramientas no probadas y no testeadas que prometen resolver todas las necesidades de las fuerzas del orden, y, al final, lo único que hacen es agravar las desigualdades en la policía sin ningún beneficio para la seguridad pública”.