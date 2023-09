El nuevo robot de la Policía de Nueva York que ya patrulla el metro de Times Square.

La ciudad de Nueva York continúa adelante con sus planes de incorporar tecnología robótica en la seguridad de la ciudad. El pasado abril presentó los dos “roboperros” Digidog que había comprado, junto a sus planes de usar en el futuro un robot autónomo de seguridad K5. Ahora ha iniciado la prueba piloto de este último, un Knightscope K5 fabricado por la compañía Knightscope Inc. que patrullará la estación de metro de Times Square durante los dos próximos meses.

El robot de seguridad de Knightscope, que porta el emblema de la Policía de Nueva York, es relativamente grande y, sobre todo, muy pesado. Mide poco más de metro y medio y tiene una anchura de casi uno. Con 181 kilos de peso y una base ancha que oculta las ruedas, es difícil de vandalizar.

Su función es la de registrar todo lo que pase frente a sus cámaras durante sus patrullas, de forma que pueda ser revisado retroactivamente si se denuncia un delito, así como servir de asistencia a los pasajeros del metro que puedan verse en una incidencia. Cuenta con un botón en la parte frontal, claramente visible, con el mensaje Pulsar para asistencia que pone en contacto al usuario con los operadores de la Policía de Nueva York: la comunicación se producirá con una llamada de audio, pero la Policía podrá ver también lo que sucede con las cámaras del robot.

We must use every available method to keep New Yorkers safe — including state of the art technologies like the Knightscope K5 security robot.



These devices will serve as an important, innovative deterrent to crime so we can keep NYC the safest big city in America. pic.twitter.com/YEHuNIw8Va