SpaceX cancela el lanzamiento de Starship 40 segundos antes de finalizar la cuenta atrás

La multitud de espectadores que hoy se ha acercado a las inmediaciones de la base del puerto espacial Starbase en Boca Chica, Texas, para asistir al lanzamiento del cohete Starship no ha podido contemplar a la impresionante mole de 120 metros de altura alzarse hacia el espacio. SpaceX ha decidido detener el lanzamiento tras detectar un problema con una válvula de presurización, en la primera etapa del cohete, que se encontraba congelada.

Aún así, ha continuado con la cuenta atrás hasta 40 segundos antes de las 15:20, hora peninsular, con el objetivo de seguir verificando los sistemas de lanzamiento. SpaceX ha explicado que necesitará al menos 48 horas para solucionar el problema, por lo que la fecha más próxima en la que Starship podría realizar su vuelo de prueba sería este miércoles.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today