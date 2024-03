Vídeo: Así es la interoperabilidad de WhatsApp con otras apps de mensajería

La Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales están obligando a las grandes tecnológicas a realizar una serie de cambios en sus aplicaciones y servicios, en algunos casos de gran calado. Eso le sucede a WhatsApp, que lleva un tiempo trabajando en la requerida interoperabilidad con otras apps de mensajería, de forma que un usuario pueda enviar un mensaje desde la app de Meta y sea recibido en, por ejemplo, Telegram, si es que esta quisiera ganar esa compatibilidad, algo de lo que no ha dado señales hasta ahora.

Meta comentó recientemente algunos aspectos de cómo será esta interoperabilidad que exigirá a otras apps firmar un acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg y seguir sus términos para conectar con la infraestructura de WhatsApp. Ahora, en un vídeo que ha publicado TheSpAndroid, podemos ver más de los chats de terceros y cómo se activará la opción y se seleccionará a otras apps de mensajería.

El medio explica que ha conseguido habilitar parcialmente los chats de terceros que aparecerán en el apartado Cuenta de los Ajustes de la app. Tras tocar en la opción Chats de terceros, una nueva pantalla informa al usuario de que está enviando mensajes a alguien en una aplicación de terceros, que "puede usar un cifrado de extremo a extremo diferente" y "manejar tus datos de manera diferente a como lo hace WhatsApp", además de que el spam y las estafas pueden ser más habituales que en la app de Meta, que ya es decir.

Tras pulsar en Activar, una nueva pantalla advierte que de esta forma otras apps accederán a su número de teléfono, no así al nombre e imagen de perfil, y que WhatsApp no puede ver los chats de terceros. También que usuarios bloqueados en WhatsApp podrán contactar de nuevo desde otras apps y que algunas funciones como stickers, reacciones y mensajes temporales no están disponibles con terceros.

Tocando en Continuar se llega a la pantalla para seleccionar una app de terceros que aquí se muestra vacía debido a que WhatsApp aún está desarrollando esta funcionalidad. Sí aparece el botón de Guardar.

Retrocediendo una pantalla se accede a la de configuración de los chats de terceros con la opción de desactivarlos y donde figuran también las apps a las que se haya conectado el usuario. Si se quiere desactivar la función, un mensaje advierte que los chats de terceros existentes serán solo de lectura y permanecerán en el dispositivo hasta que el usuario decida eliminarlos.

Regresando a la pantalla con los chats de WhatsApp, se ve que los chats de terceros quedan agrupados en una carpeta del mismo nombre que se muestra antes de los chats exclusivos de WhatsApp.