Guerra de consolas: no esperes jugar a The Elder Scrolls VI en los próximos cinco años.

Corría el año 2016 cuando un orgulloso Todd Howard confirmaba el desarrollo de ‘The Elder Scrolls VI’, pero la realidad es que siete años después no ha trascendido información alguna referida al ambicioso proyecto que retoma la serie tras el histórico ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’. En todo este tiempo la única referencia oficial respecto al videojuego es la presentación del logo con un breve teaser, pero se desconoce cuándo se lanzará y en qué plataformas. Tampoco hoy traemos respuesta alguna a estas cuestiones, aunque recientemente y de forma indirecta, se han revelado novedades importantes sobre la producción.

Juzgado de guardia

El año 2023 está suponiendo a Microsoft un gasto extra en bufetes de abogados, que en cada territorio del planeta defienden la adquisición de Activision-Blizzard ante los reguladores locales. Uno de estos litigios enfrenta a la tecnológica con la Comisión Federal de Comercio norteamericana (FTC). Aunque el asunto no guarda relación directa con el caso, durante una declaración del director ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, este confirmó que ‘The Elder Scrolls VI’ se lanzará dentro de al menos cinco años. Has oído bien: no podremos jugar hasta 2028.

El organismo estadounidense, responsable de regular la competitividad del mercado, preguntó en qué plataformas está previsto estrenar ‘The Elder Scrolls VI’, a lo que Spencer respondió: "Está tan lejos que es difícil incluso entender qué plataformas serán [...] Estamos hablando de un juego que tardará más de 5 años en lanzarse". Durante los últimos meses, la fuerza bruta de Bethesda Game Studios ha centrado sus esfuerzos en refinar su primer universo nuevo en 25 años: ‘Starfield’, otra superproducción prevista para estrenarse el 6 de septiembre en PC, Xbox Series S y Xbox Series X.

Una vez en la calle, los estudios de Microsoft incrementarán el ritmo de trabajo, aunque esto no le permitirá llegar al público en un periodo inferior a los cinco años mencionados. Pero seguro que no se traducirá en una espera tan prolongada hasta que comencemos a recibir datos oficiales sobre el gigantesco proyecto, que apunta a la próxima generación de consolas prevista para 2028. Todavía no se ha confirmado si el juego será exclusivo para entornos Xbox y PC, aunque desde Microsoft ya han expresado reiteradamente su intención en este sentido. “Para Xbox quiero el paquete completo de lo que tenemos. Y eso es cierto cuando pienso en The Elder Scrolls VI. Pero esto sería cierto para cualquiera de nuestras franquicias.” Spencer se refiere con este "paquete" al entorno completo de sistemas.

La guerra de las consolas

Otra de las cuestiones señaladas en la audiencia tuvo como objeto el cambio que se ha realizado con respecto al lanzamiento multiplataforma del juego de ‘Indiana Jones’, que al final se ha convertido en una exclusiva para Xbox. El ejecutivo cita la exclusividad de ‘Spider-Man’ -que también pertenece a Disney- para PlayStation, y lo complementa alegando que también tienen derecho a ligar una propiedad famosa a Xbox.

Aunque la batalla judicial por la adquisición de la famosa editora continúa firme en varios frentes, desde Microsoft ya dan la "guerra de las consolas" como pérdida. Según admitió la cúpula ejecutiva al comienzo del juicio, su posición en el mercado se encuentra constantemente por debajo de Sony y Nintendo. Esto también se refleja en los registros entregados a la entidad, donde la casa de Redmond asegura que a duras penas mantenía el 16% del mercado en 2021. No obstante, gracias al éxito de sus producciones para PC y el sensacional rendimiento de Game Pass, pudo generar ingresos similares a los logrados por Nintendo. Los documentos registrados por Microsoft también demuestran que la tecnológica pretende llevar a cabo la adquisición de Activision-Blizzard como método para ganar fuerza en el mercado.