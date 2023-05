La Comisión Europea acepta con condiciones el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard.

Tras meses de incertidumbre y alegaciones, parece que finalmente la Comisión Europea ha dado su aprobación a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Aunque en principio el organismo encargado de la valoración señalaba algunas cuestiones sobre el impacto negativo que el acuerdo podría tener en los mercados de suscripción de consolas y PC, después de una revisión en profundidad se ha determinado que dichas inquietudes no eran tan relevantes.

Alegaciones injustificadas

Según ha podido verificar la Comisión Europea, las alegaciones presentadas por terceros no estarían justificadas, ya que, Microsoft, no tendría ningún incentivo para retirar juegos de las consolas PlayStation en Europa. De acuerdo con el organismo se confirma que el Espacio Económico Europeo (EEE) tiene cuatro sistemas PlayStation para cada sistema Xbox, y la franquicia ‘Call of Duty’ no es tan grande en Europa como en otros mercados. Sin embargo, en un momento de la exposición, se ha determinado que el acuerdo podría dañar la competencia en los servicios de juegos en la nube y fortalecer aún más la posición dominante de Microsoft en los sistemas operativos de PC con Windows.

Para abordar esa cuestión, Microsoft ha ofrecido a los consumidores de EEE una licencia gratuita para transmitir todos los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard para PC y consola a través del servicio en la nube de su elección. Este compromiso se extiende por el plazo de 10 años.

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose. — Brad Smith (@BradSmi) May 15, 2023

“La Comisión Europea ha exigido a Microsoft que licencie automáticamente los juegos populares de Activision Blizzard a los servicios de juegos en la nube de la competencia. Esto se aplicará a nivel mundial y permitirá a millones de consumidores en todo el mundo jugar estos títulos en cualquier dispositivo que elijan”, comentaba en su cuenta de Twitter Brad Smith, CEO de Microsoft.

Reino Unido agrega más restricciones contra Microsoft

Hace tan solo unos días, la CMA bloqueaba la fusión del editor alegando que este movimiento podría "alterar el futuro del mercado en rápido crecimiento de juegos en la nube, lo que conduciría a una menor innovación y menos opciones para los jugadores británicos en los próximos años". La valoración suponía un auténtico jarro de agua fría en las oficinas del propietario de Xbox, aunque desde la compañía junto al propio CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, se confirmaba que se “impugnará esta decisión”. De hecho, ambas empresas ya han comenzado a trabajar en la apelación ante el Tribunal de Competencia del Reino Unido.

Lío competencial en la nube

Uno de los principales problemas en la adquisición se vincula con la supuesta exclusividad que tendría Xbox en los juegos de la franquicia ‘Call of Duty’. Esta posibilidad es la que ha llevado a PlayStation a oponerse frontalmente a la operación. Pero desde Microsoft han asegurado que no contemplan ese plan para limitar el alcance de la serie, ya que se trataría de una maniobra que no tendría mucho sentido, pues retirar la franquicia de otras plataformas le perjudica económicamente.

Otro problema, y este es más notable para el ente regulador en Reino Unido, es el creciente mercado de juegos en la nube, donde la CMA cree que es importante que Microsoft lleve su catálogo a otras plataformas. Para ello, la compañía ha firmado en los últimos meses cuatro acuerdos independientes por un plazo de 10 años en los que se compromete a llevar sus juegos (incluidos los de Activision Blizzard) a servicios de transmisión en la nube como GeForce NOW, Boosteroid y Ubitus.