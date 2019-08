No te pierdas la espectacular Xbox One X de Gears 5

Queda solo un mes para que se active el acceso anticipado que marcará el comienzo de la andadura para Gears 5, y para que la espera no decaiga, Microsoft ha anunciado una Edición Limitada de Xbox One X. El bundle Xbox One X Gears 5 Limited Edition (1 TB) incluye la consola Xbox One X con un diseño exclusivo del Augurio sumergido en hielo, el mando inalámbrico Xbox: Kait Diaz Limited Edition, el juego Gears 5 Ultimate Edition acompañado de Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, 3 y 4, además de un mes de Xbox Game Pass y Xbox Live Gold y skins especiales. Se pondrá a la venta el 6 de septiembre de 2019.

Aparte del pack Xbox One X Gears 5 Limited Edition, también estará disponible la edición estándar de los bundles Xbox One X Gears 5 y Xbox One S Gears 5, que llegarán el 10 de septiembre. El mando inalámbrico Xbox: Kait Diaz Limited Edition, se venderá por separado a partir del 20 de agosto.