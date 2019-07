The Walking Dead: The Telltale Series llegará al completo en un volumen recopilatorio

A partir de septiembre, podrás hacerte con un interesante volumen en versión física para Xbox One y PlayStation 4 de The Walking Dead: The Telltale, que incluye las cuatro temporadas de la serie con alguna mejora gráfica y cantidad de contenido extra. Además de los DLC’s Michonne y 400 Days, contiene más de 50 horas de visionado a través de 23 episodios divididos en cuatro temporadas, más de 10 horas de grabaciones acerca del desarrollo, entrevistas detrás de las cámaras que incluyen conversaciones sobre el diseño de personajes y una galería virtual; el documental Return of The Walking Dead; recreaciones fieles a los menús clásicos y un reproductor musical con más de 150 pistas.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series estará disponible en su versión física el 10 de septiembre con un nuevo aspecto visual llamado “Graphic Black” en todas las temporadas, un estilo artístico que homenajea el estilo gráfico de los cómics y del cual, ya pudimos disfrutar en su temporada final.

El volumen basado en la franquicia de cómics de Robert Kirkman nos invita a experimentar la historia completa de Clementine, creciendo desde joven hasta convertirse en una audaz superviviente, en la serie que supuso una referencia dentro de los videojuegos en la forma de contar historias con un peso narrativo. Clementine aprenderá de sus diferentes protectores y superará cantidad de amenazas en un terrible mundo post-apocalíptico.