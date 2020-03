La gran apuesta de Atresmedia: entre la información y el entretenimiento

Si hay algo que caracteriza a la población española es el ingenio y la positividad ante situaciones complejas. Se trata de una capacidad que facilita el intento de evadirse diariamente ante una tragedia como la que estamos viviendo. A través de las redes sociales, han sido numerosas las iniciativas que han nacido con este objetivo. Los aplausos de las ocho de la tarde y los gimnasios desde casa son ejemplo de que, poniendo un poco de cada uno, es posible sobrevivir a unos días en casa si el motivo es la salud de los demás. Tampoco los músicos han dudado a la hora de hacer conciertos en directo a través de instagram, mientras que algunos escritores también han utilizado esta herramienta para dar clases virtuales de narrativa. Y no podía ser menos para las cadenas de televisión: también ellas han hecho una gran labor no solo de información exhaustiva, sino que también han ofrecido un espacio necesario al entretenimiento.

Desde que el virus comenzó a amenazar a una velocidad vertiginosa en España, las diferentes cadenas no dudaron en modificar las parrillas con el fin de resolver todas las preguntas que la pandemia producía. Con programas como el presentado por Vicente Vallés, «Especial Coronavirus», Antena 3 realizó la semana pasada una gran apuesta informativa. Esto le llevó a dejar de emitir «El Hormiguero», pues al principio del confinamiento la demanda de información era principal. Asimismo, la cadena de Atresmedia respondió tanto con el especial citado como en Antena 3 Noticias, espacio que ha reforzado su posición líder en audiencias durante estos días. Lo mismo ocurrió con los informativos de laSexta, que gracias a su cobertura informativa ha recogido sus mejores datos de audiencia desde octubre de 2017. Sin embargo, al igual que el Grupo respondió a la demanda informativa, ahora se han percatado de que la población está comenzando a necesitar momentos de evasión y, con ello, a consumir otros contenidos que primen el entretenimiento y que ofrezcan un respiro.

Mediante videoconferencias

La gran apuesta de Atresmedia durante la crisis actual ya no está siendo solo informativa, sino también en cuanto a programación de entretenimiento. Y no solo Antena 3, sino también laSexta y el resto del grupo: Onda Cero en la radio y Atresplayer en el ámbito de internet. Tras una semana ausente por demanda, «El Hormiguero 3.0» volvió el lunes a su horario habitual en Antena 3 con un especial: «Quédate en casa». Con tres tertulianos, parte del equipo y sin público, Pablo Motos realizó su programa más insólito, adaptándose así a la situación actual. Entrevistó mediante videoconferencia a Miguel Ángel Revilla y a Alejandro Sanz, de la misma manera que el pasado martes lo hizo con Antonio Banderas. Asimismo, hoy conectará vía online con Javier Cámara, que presenta su nueva serie para TNT, «Vamos Juan», continuación de «Vota Juan», y con Javier Calvo y Javier Ambrossi, que hablarán sobre el lanzamiento del domingo de «Veneno». Asimismo, otros programas como «El Intermedio», «Zapeando» o «El Chiringuito» se han adaptado a la nueva situación.

Por tanto, el Grupo sigue sumando en cuanto a compromisos. Mientras que Antena 3 mantiene su apuesta por entretener con series diarias como «Perdida» o con la emisión de «Tu cara me suena», Atresplayer Premium promete dar más al espectador. Y lo hará de la mano de una serie sobre la vida y muerte de Cristina Ortiz, La Veneno: el domingo se estrena a nivel mundial y en exclusiva el primer episodio de la serie creada por «Los Javis» y que tanta expectación viene creando desde que se conoce su existencia. Además, para calmar a los más impacientes, el Grupo también ha organizado «Evento! Veneno», iniciativa con la que, a través de la plataforma y de sus redes sociales, los creadores, parte del reparto e invitados sorpresa podrán resolver algunas incógnitas de la serie este viernes a los espectadores.

La producción de series, paralizada salvo las de animación

La cuarentena es más amena gracias al interminable catálogo de series que ofrecen las diferentes plataformas de «streaming». Además del aterrizaje de Disney+ en España y de la apuesta de Atresplayer Premium con el esperado estreno de «Veneno», Netflix no para de lanzar nuevas producciones y HBO también continúa anunciando nuevos estrenos próximos. Por ejemplo, ayer anunció que en abril, entre otras, llega «Mrs. America», serie protagonizada por Cate Blanchett, así como la nueva temporada de «Killing Eve». Sin embargo, esto no quiere decir que la crisis del coronavirus no afecte a la industria del entretenimiento, pues son muchas las producciones que se han cancelado por precaución ante la extensión del virus. No obstante, hay una parte de dicha industria que se salva de las consecuencias del Covid-19: se trata de la producción de series animadas. Teniendo en cuenta que los capítulos de ficciones como «Los Simpson» se realizan con casi un año de antelación, este tipo de producciones sí pueden realizarse desde casa: los equipos de series animadas están creando, grabando y escribiendo capítulos mediante el teletrabajo.