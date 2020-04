Los estrenos de abril: la primavera llega pisando fuerte

Abril llega pisando fuerte. Se augura un mes diferente, una primavera insólita a lo que acostumbramos a vivir. No obstante, de nuevo, el entretenimiento llega para salvarnos, de tal manera que las diferentes plataformas ofrecen una serie de estrenos con los que o bien evadirse o bien combatir el aburrimiento. Esta primera semana ya se antoja interesante: hoy se estrena en Netflix la tercera temporada de «The windsors», serie que parodia el día a día de la familia real británica, y la segunda entrega de «La piloto». Por su parte, destaca el estreno en HBO de «Auga Seca», primera serie en gallego y que gira en torno al tráfico de armas, así como la tercera parte de «Mr. Mercedes», disponible en AXN Now. Asimismo, el viernes también es un día fuerte en cuanto a novedades: a Netflix llega la ansiada cuarta parte de «La casa de papel», mientras que HBO ofrece la tercera temporada de «Siren» y Apple TV+ y Amazon Prime Video ofrecen nuevos contenidos: «Home before dark» y «Tales from the loop», respectivamente. El sábado, HBO lanza la tercera temporada de «Future man».

Durante la próxima semana, destacan los estrenos de «The big show», el lunes 6 en Netflix, «Pure.», el martes en Filmin, «La línea invisible», llega el miércoles a Movistar+, y «Il processo», el viernes 10 en Netflix. Por su parte, el lunes 13 regresan a HBO «Killing Eve» con su tercera temporada y «Insecure», que lanza su cuarta parte. El mismo día llega a dicha plataforma «Run», así como «Desde otro lugar» a AMC y la segunda temporada de «This close» a Sundance TV.

El miércoles 15 también destaca HBO en estrenos: llegan «Mrs. America», protagonizada por Cate Blanchett, y la segunda entrega de «Lo que hacemos en las sombras». Por su parte, Amazon Prime Video lanza la sexta entrega de «Bosch» el viernes 17 y al día siguiente llega la también esperada «Vis a vis: El oasis» a Fox. En cuanto a los últimos días de abril, destacan los lanzamientos el jueves 23 de la tercera y última entrega de «La casa de las flores» (Netflix), la segunda de «Bitten» en Syfy y el estreno de «Non Mentire» en Sundance TV. El viernes 24 llega la segunda entrega de «After life» a Netflix, la tercera de «Igor» a XTRM y «Defending Jacob» a Apple TV+.

Por último, mientras que el domingo 26 se estrena la tercera temporada de «Vida» en Starzplay, el lunes 27 Movistar Series lanza «Penny Dreadful: city of angels». Asimismo, ese día también se estrena en Syfy «Spides». Por su parte, HBO presenta «La innegable verdad» el martes 28 y el último día del mes «Heder» llega a Starzplay.