Esta es la comentarista que se puso en la piel de Alaska

La ya conocida comentarista, Pilar Vidal, ha sido invitada hoy en el magacinedominical “La Roca”, que se transmite en laSexta, para compartir información y sus vivencias al participar recientemente en uno de los programas más vistos “Tu cara me suena”, personificando a Alaska.

“Es maravilloso”, señalaba la presentadora del formato de laSexta,Nuria Roca, quien entrevistaba a Pilar, mientras admiraba el video donde se ve la caracterización a la que fue sometida para interpretar a un icono de la música española Alaska, luciendo un vestido fucsia y negro acompañada por un cuerpo de bailarines.

Por su parte, Pilar Vidal, reconoció que los nervios casi la traicionan: “Estaba muy nerviosa al principio, creí que me desmayaba”, confesó tras ver el vídeo. No obstante, el espectáculo continuó y la periodista no bajo la guardia, supo imponerse sobre el escenario, las cámaras y el jurado, ganándose los aplausos del público.

En su cuenta de Instagram, Pilar ha compartido con sus seguidores que para interpretar la canción “Miro la vida pasar”le tomó un mes.También expresó que ponerse en la piel de Alaska fue una experienciasinigual.

La periodista que ya cuenta con una dilatada trayectoria en medios de información, aceptó el reto de interpretar una de las canciones que Alaska hiciera famosa y encarnarla, no le resultaba fácil. Sin embargo, al concluir su intervención en “Tu cara me suena”, Pilar Vidal dijo que participaría en el programa del próximo año, solo si hubiera una piscina. Al parecer ha gustado al jurado.

Durante el magacine "La Roca" Pilar reveló que tuvo la oportunidad de ensayar en el plató un día anterior, no obstante mientras representaba a Alaska, su experiencia fue intensa "me empezaron a dar taticardias. No me acordaba de la letra", dijo. Confesando además, que a pesar de sus nervios y la emoción, logró soltarse y disfrutar del momento.